Mamá perrea frente a su hijo para enseñarle cómo era antes…

MÉXICO.- Un video de TikTok de una mamá que perrea frente a su hijo para enseñarle cómo era antes de tenerlo, ha creado polémica entre los usuarios que han visto el clip y la forma en la que se mueve la mujer frente al joven.

El video que suma más de 260 mil visualizaciones en TikTok y que dura apenas 22 segundos tiene cientos de comentarios entre los que aplauden la belleza de la mujer y los que aseguran que no es ni vestimenta ni formas de bailar frente a su hijo.

Se trata de la usuaria Johanna Ruiz, quien en días recientes publicó el video junto al texto:

“Cuando mi hijo me pregunta cómo era antes de tenerlo”, seguido de ‘jajaja la cara de mi hijo’.

En las imágenes se observa a la mamá perreando frente a su hijo mientras en el fondo se escucha la canción ‘No me acuerdo’ de Natti Natasha. El joven simplemente la observa con una expresión de seriedad en tanto ella se sigue moviendo al ritmo de la música.

Polémica por TikTok de mamá que perrea frente a su hijo

Usuarios de redes sociales tienen opiniones encontradas respecto al video en donde una mamá perrea frente a su hijo.

Entre las opiniones se lee:

– Nadie habla de que él nunca bajó la mirada, siempre la vio fijamente.

– Y no te dice: mamá tápese un poquito.

– Las cosas de la actualidad y los papás quejándose de los libros.

– La cara del hijo.

– Me ví explicándole a mis hijos.

. Belleza de mujer.

– No podría hacer eso delante de mi hijo.

– Ni de chiste haría eso con mi hijo.

-Súper guapa.

– Qué mujeron.

– Incluso, en uno de los comentarios la madre contesta:

“Mi hijo es todo un caballero y así lo crié mi reina, la verdad nos tenemos mucha confianza y respeto, aparte demacre soy amiga cómplice y compinche”.

