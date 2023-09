Usuaria desmiente a chofer de Uber y exhibe supuesto abuso

CD. VICTORIA, TAM.- La mañana de este viernes, en redes sociales circuló una alerta para choferes de plataformas como Uber y Didi, donde se afirmó que “Si les sale una reservación o un viaje saliendo de la calle Olivos hacia la benemérita normal superior, es bajo su riesgo, el viaje lo solicita una señora llamada Lolys, está señora me acaba de robar literalmente $470 ya que se bajó sin pagar su viaje debido a que ella disque no reconocía su adeudo”.

”Debido a esto yo tengo que pagar un adeudo que ni siquiera es mío y al ponerme en contacto con el soporte de Uber me dijeron que no se podría realizar ningún ajuste. Si conocen a esa señora Lolys que trabaja en la benemérita díganle que hoy hizo que una familia de 5 integrantes”.

La usuaria contactó a EXPRESO y aseguró que “Es una infamia, tuve un accidente y por esa razón tengo que utilizar estas plataformas, fue un viaje de diez minutos, en el celular la aplicación me indicó que lo que tenía que pagar eran $68.00 pesos y el señor de nombre Victor, me pidió $554.00 pesos”.

“Yo pagué en efectivo y la plataforma me notificó que el saldo ya estaba liquidado. No quiero que inhabiliten al muchacho, es su trabajo, pero habría que revisar el caso, a veces ellos no registran que el viaje está pagado y se te van acumulando”.

“Yo nunca me sentí insegura usando esos servicios, pero se escuchan muchos comentarios. Definitivamente, después de esta experiencia, no volveré a usar esas plataformas”.

POR DANIEL RIOS