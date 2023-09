Christian Chávez se disculpa por usar traje de charro rosa y tenis

Tras la ola de críticas contra el cantante Christian Chávez por usar algo parecido a un traje de charro rosa y tenis, durante el concierto de RBD en Nueva York, el fin de semana pasado.

Finalmente, el integrante de la banda compartió un video en el que se disculpó por portar un vestuario que rompe con los cánones.

A través de una historia en Instagram, Christian Chávez se disculpó con los fanáticos y personalidades que se ofendieron porque usó algo similar a un traje de charro de color rosa y tenis, en un concierto de RBD, mientras cantaba con el Mariachi de Nueva York.

“Estoy haciendo este mensaje porque mucha gente, muchas personas se ofendieron por usar un traje, que no es un traje de charro, quiero aclarar. El traje de charro tiene otras características y obviamente, lo que estoy haciendo en este video, es para las personas que se sintieron ofendidas. Lo siento mucho”.

Ante la disculpa, Christian Chávez justificó haber usado un ‘traje de charro’ de color rosa y tenis, negando que fuera un vestuario original. Incluso, añadió que fue una reinterpretación de este, por lo cual, no estaba concursando para una competencia de vestuarios tradicionales.

“No es un traje de charro, yo no soy charro. Simplemente, es una reinterpretación de la mexicanidad, como el color rosa mexicano, como en algunas partes de México, pero es un show. Yo no soy charro. No estoy en una competencia de charro y, obviamente, respeto muchísimo a esa comunidad. Y, si se sintieron agredidos, lo siento, pero en ningún momento fue así”, recalcó.

Cabe destacar que antes de que Christian Chávez se disculpara por usar lo parecido a un traje de charro de color rosa, y tenis en lugar de botines, la reina de la Federación Mexicana de Charrería (FMCH), Luisa Echeverría, pidiendo al cantante que use el vestuario conforme a lo establecido.

¿De qué color debe ser un traje de charro?

De acuerdo con el capítulo X, artículo 27, del Reglamento Oficial de Competencias de Charros 2023-2024, de la FMCH, prohíbe usar tenis mientras se porta el traje de charro, durante un concurso. Mientras tanto, el artículo 75 del mismo documento, señala que la camisa del vestuario debe ser de color blanco o tonalidades ‘serias’, prohibiendo el color rosa, violeta, fucsia, lila, naranja, mamey, melón; así como tonos fosforescentes o pastel.

En cuanto a la chaqueta, chaleco y pantalón, siguen las mismas reglas, por lo cual, el traje de charro que usó Christian Chávez, estaría violando las normativas, en caso de competir. Por ello, el cantante de RBD se disculpó por haber ofendido con su atuendo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR