Toma oficinas de 4 CREDES en la región Mante

MANTE, TAMAULIPAS.- Al igual que se hiciera en todo el estado, el Magisterio tomó las oficinas del Centro Regional de Desarrollo Educativo en El Mante, Loma Alta, Antiguo Morelos y González.

Son los 4 CREDES de la región y ya se tomó oficinas de la SET, en protesta de lucha por los derechos del magisterio, dijo Filiberto Rodríguez coordinador de la región 7 en la región afirmando que este movimiento que a nivel estatal coordina el secretario general de la sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez, no afectará clases en las escuelas y solo la base y líderes sindicales estarán en el bloqueo de oficinas regionales hasta que se resuelva en el Estado.

Aseverando que no es político y tampoco hay rotura con el gobierno, solo piden respetar derechos de los maestros.

“Es una lucha para ir logrando avances en la gestión sindical para el logro de resultados. Nos falta que nos paguen a los maestros adeudos pendientes, que no nos falten respeten y no utilicen el personal y luego no nos paguen, que atiendan la regularización de cambios en tema financieros cubrir interinatos y hay temas pendientes como teacher que no tienen su base y se han prolongado”.

Reconoció son rezagos acumulados de parte de omisión que en un momento no se hizo y hoy están lidiando sin miedo a enfrentar el movimiento con el respaldo de la base sindical y magisterial.

Aseveró que no afectarán clases en las escuelas y la lucha se hará trabajando.

Por PATRICIA PÉREZ CRUZ

EXPRESO-LA RAZÓN