Ex de Elon Musk le suplica que la deje ver a su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Grimes suplicó a su ex Elon Musk que le dejara ver a su hijo en un tuit ya borrado.

En respuesta al tuit del autor Walter Isaacson compartiendo fotos de los gemelos del fundador de Tesla con Shivon Zilis, Grimes escribió:

“Dile a Shivon que me desbloquee y dile a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responde a mi abogado. Nunca se me ha permitido ver una foto de estos niños hasta este momento, a pesar de que la situación ha destrozado completamente a mi familia”, escribió la cantante.

Un correo electrónico de respuesta automática de los servicios de comunicación de Twitter respondió inmediatamente: “Nos pondremos en contacto con usted en breve”.

Musk, de 52 años, y la ejecutiva de Neuralink, Shivon Zilis de 37, dieron la bienvenida en secreto a sus gemelos en noviembre de 2021 tras su separación de Grimes, aunque la noticia de los recién nacidos no salió a la luz hasta julio de 2022.

La artista de “Genesis”, de 35 años, y Musk tuvieron a su primer hijo, X AE A-Xii, en mayo de 2020, pero poco más de un año después, la pareja rompió después de tres años juntos.

Poco después se reconciliaron el tiempo suficiente para dar la bienvenida a su hija, Exa Dark Sideræl Musk, a través de un vientre de alquiler en diciembre de 2021.

Grimes anunció tres meses después que ella y Musk se separaban de nuevo.

Musk también es padre de otros ocho hijos de dos relaciones anteriores.

