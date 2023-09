Graban a policía siendo infiel con su amante

CIUDAD DE MÉXICO.- Un policía de Maryland ha sido protagonista de un escandaloso incidente en el que fue filmado besando a su amante antes de ayudarla a subir al asiento trasero de su patrulla. Este caso ha generado un revuelo en las redes sociales y en la vida personal del oficial.

El oficial Francesco Marlett fue identificado como la persona detrás del polémico video en el que se le ve besando a una mujer, identificada como Virginia Pinto, en un estacionamiento cercano a un parque lleno de niños. La filmación muestra cómo Marlett, uniformado, se involucra en una interacción poco apropiada antes de que ambos suban a la patrulla policial.

Este escandaloso episodio ha tenido un fuerte impacto en la vida personal del oficial. Horas después de que el video se hiciera público, su esposa, Paula Marlett, recurrió a Facebook para expresar su indignación. En una publicación en la red social, Paula Marlett arremetió contra su esposo y la mujer en el video, Virginia Pinto. “Ahí van mi marido y su amante”, escribió en su publicación junto con el video, que ya se había compartido ampliamente en las redes sociales.

La esposa de Francesco Marlett manifestó su angustia al describir la situación como “vergonzosa y dolorosa”. Además, reveló que había tenido conocimiento de la relación extramatrimonial de su esposo con Virginia Pinto y señaló que esta había sido la razón de la separación del matrimonio.

“Parece que Virginia tiene un bocado que decir sobre mí cuando su marido la dejó porque ella no puede dejar de hacer trampa e insertarse en el negocio de otras personas”, envió un mensaje de texto. “Mi esposo la usaba para tener relaciones sexuales porque era fácil… Nunca mencioné nuestro matrimonio porque, como todos los matrimonios, pasamos por una mala racha. Superamos todo al final del día”.

Prince George’s Police Department says it has opened an investigation into this video of one of its officers: pic.twitter.com/3yIjghDgiv — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 5, 2023

La confrontación no se detuvo allí. Virginia Pinto, la mujer en el centro de la polémica, respondió a los comentarios de Paula Marlett y lanzó acusaciones en su contra. Pinto acusó a Paula Marlett de no “contar toda la historia” y la señaló como una “tramposa en serie”. En su respuesta, ella afirmó que no había hecho nada malo y sugirió que el esposo de Paula Marlett, Francesco, estaba interesado en ella.

Pinto le dijo al The New York Post que su relación con el oficial “no fue una aventura de una noche”, y que la pareja se había estado viendo durante aproximadamente dos años.

“Esa es la historia principal: que esto no es poca cosa”, dijo, y agregó: “Por supuesto, como es oficial de policía, tiene mala pinta. Pero sólo quiero que la gente entienda que esto no fue una aventura de una noche”.

Este escándalo ha generado un debate acalorado en las redes sociales, donde los usuarios han compartido sus opiniones y comentarios sobre la situación. Algunos han condenado las acciones del oficial Marlett, mientras que otros han expresado simpatía por Paula Marlett y la difícil situación que enfrenta.

A pesar de la publicidad del escándalo, Pinto, una orgullosa veterana del ejército estadunidense, parecía serena e imperturbable mientras hablaba del asunto.

“¿Qué es tan emocionante? Es policía. Soy un civil. Nos atraparon. Es una pena, pero esto pasará”, dijo. “Estoy viviendo mi vida. Tengo hijos. Estoy seguro, como ustedes saben, que tengo un niño autista de 15 años. Su padre era caucásico. Supongo que tengo algo por los caucásicos. En mi cabeza, no he hecho nada malo. Voy a seguir viviendo mi vida, haciendo lo que estoy haciendo. En mi corazón, en su corazón, sé que no he hecho nada. Él sabe. Paula lo sabe. No he hecho nada malo. Dios es mi poder superior”.

La policía del condado de Prince George (en la periferia de Washington D.C.) ha suspendido al oficial Francesco Marlett en espera de una investigación sobre su conducta. No es la primera vez que Marlett se ve envuelto en controversias. En 2016, fue suspendido sin paga después de ser acusado de abuso infantil en segundo grado. En ese incidente, Marlett había estado cuidando al hijo de su entonces novia, y el niño resultó herido.

Con información de Excélsior.