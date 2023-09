El príncipe Harry vuelve a Londres sin Meghan Markle

Septiembre comenzó con un regreso esperado pero sorprendente para el príncipe Harry. El miembro de la familia real británica, que hace apenas unos días compartía la pista de baile con su esposa Meghan Markle en el concierto de Beyoncé en California, aterrizó en su tierra natal, Londres, sin la compañía de la duquesa de Sussex. Esta visita ha dejado a muchos preguntándose: ¿qué está sucediendo entre la pareja?

El motivo de la visita del príncipe Harry a Londres ha sido la gala de premios WellChild Awards, una ceremonia en la que el príncipe está involucrado como patrocinador de la ONG británica infantil WellChild en los últimos 15 años. El evento, que tiene como objetivo brindar apoyo a niños enfermos y a sus familias, tiene un significado especial este año al coincidir con la víspera del primer aniversario del fallecimiento de la Reina Isabel II, el 8 de septiembre.

Aunque el príncipe Harry ha participado en esta iniciativa en años anteriores, esta vez lo hizo en solitario, sin la presencia de Meghan Markle. La última vez que la pareja asistió juntos a estos premios fue en 2018. En 2022, el príncipe Harry no pudo asistir debido a los eventos relacionados con la despedida a la Reina Isabel II.

Un viaje que llama la atención

Este viaje marca el primero del príncipe Harry a su tierra natal desde junio y el tercero en lo que va de año. Su última visita se produjo en junio cuando testificó en el juicio contra los tabloides británicos en un caso relacionado con escuchas ilegales. Antes de eso, estuvo presente durante la coronación de su padre, pero solo por unas horas, evitando los eventos posteriores organizados por la Casa Real.

El príncipe Harry ha mantenido sus visitas recientes a Inglaterra breves y enfocadas en eventos importantes o asuntos personales. No ha tenido tiempo para descansar ni para actividades de ocio.

#PrinceHarry definitely has a calling on his life to help others.

Harry has an innate way to connect with people that is unmatched and EQUAL to his mother #PrincessDiana#WellChildAwards pic.twitter.com/sRmnqG2UFm

— @MareOfMcCollough (@Phillip93831930) September 7, 2023