CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobierno Municipal de Victoria confirmó que ya están abiertos procesos contra ex funcionarios de COMAPA y del municipio.

La contraloría municipal abrió una carpeta de investigación administrativa procesal que involucra a cinco personas, por lo que un ex tesorero municipal promovió un amparo, y hay un ex alcalde dentro de este procedimiento, confirmó Hugo Resendez Silva, Secretario del Ayuntamiento.

Dijo que han sido muy cuidadosos de que lo se va mostrar corresponda a la verdad, “por eso hemos sido muy exhaustivos, no queremos faltar a la verdad, el alcalde ha sido una persona muy transparente y lo que se va presentar tiene que ser la verdad resultado de la investigación”.

Expuso que hay en puerta la revisión de algunos ex servidores de COMAPA como del municipio, “ya vimos cómo un ex tesorero se amparó por lo mismo, la Contraloría está actuando en estricto derecho, se están haciendo las investigaciones correspondientes, pero sí queremos no violentar los derechos de nadie, no queremos hacer una cacería de brujas”.

Indicó que se está haciendo el deslinde de responsabilidades, a los alcaldes también se les tiene su revisión de sus cuentas públicas, “sus decisiones tomadas, propiamente el tema de la alcaldesa pasada, vimos como dejo de pagar la luz de la Comapa”.

Detalló que la Contraloría municipal abrió una carpeta de investigación administrativa procesal para ir viendo las condiciones en las que había quedado el municipio, y es más que claro que “el municipio quedó en condiciones muy complicadas, tuvimos que hacer una auditoría particular que nos permitiera conocer el estado que guardaban las finanzas públicas del municipio”.

“Vimos cómo la administración pasada dejó un adeudo en la Comapa por 100 millones de pesos, vimos cómo la administración panista dejó una deuda por el orden de los 200 millones de pesos en materia de laudos, dejaron de pagar los derechos del agua, algunos impuestos como los del IMSS, INFONAVIT, lamentablemente las auditorías no son de pronta acción llevan su tiempo y su proceso”.

Subrayó que se van a ir dando a conocer más partes de la auditoría, “estamos esperando el término final de estos trabajos para conocer la verdad de las condiciones administrativas en las que quedó, lo que queremos saber es por qué la administración pasada dejó de pagar 100 millones de pesos de luz, podemos entender la queja de cobros excesivos pero y el dinero, no apareció ese recurso, no pagaron la luz, pero no se sabe dónde quedó el dinero, dónde quedó el pago del derecho de agua, lo de los impuestos”.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón