Esta es la mejor marca de arroz según la PROFECO

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó diversas marcas de arroz, las pruebas de laboratorio indicaron que el producto estrella con el que puedes hacer un rico mole como antojito mexicano de este 15 de septiembre contiene mayor porcentaje de arroz entero y es libre de plástico.

El arroz es un cereal que resulta indispensable en una dieta sana, todas las cocinas del mundo tiene algunos de sus platillos principales en los que es el principal ingrediente. El país asiático de Japón tiene el sushi, Cuba tiene los moros con cristianos y México el arroz con mole.

La lista de culturas que consideran al arroz como parte fundamental de su alimentación es muy larga, por ello, los mexicanos se deben de asegurar de comprar la mejor marca disponible en el mercado.

¿Cuál es la mejor marca de arroz según Profeco?

La conclusión de la Revista del Consumidor determinó que la mejor marca que coincide su precio con la calidad es SOS, incluso superó en las pruebas a la más popular que es Verde Valle, que obtuvo una calificación de excelente. Algunas de las características que se evaluaron fue la información en su etiqueta nutricional, granos defectuosos y porcentaje de plástico.

La marca SOS obtuvo una calificación de excelente, pero mostró tener mejor calidad que otros productos de arroz por su bajo porcentaje de granos defectuosos, materias extrañas e impurezas. Entre las 38 marcas que se analizaron fue la que tiene mejor precio y calidad en el mercado.

Las marcas de arroz que tienen plástico en su contenido

Por presentar plástico en su contenido, las marcas de arroz que no recomienda es Great Value, Aurrerá, Chedraui, San Lazaro y Altea, incluso excedieron el número de granos quebrados, se señalaron como productos que no cumplen con las reglas establecidas de productos del tipo.

Las recomendaciones más relevantes antes de realizar la compra es verificar que el producto no esté abierto, checar la fecha de caducidad, ver la etiqueta y almacenarlo en recipientes herméticos en lugares con poca humedad para evitar la propagación de insectos en los granos.

¿Qué beneficios nos da el arroz?

El arroz es una fuente de proteína libre de grasa y de colesterol, son una excelente opción para obtener energía por su alto contenido en hidratos de carbono complejo, contiene minerales como calcio, hierro, magnesio, selenio, zinc y potasio. Generalmente, se recomienda en las dietas por la versatilidad para prepararlo.

CON INFORMACIÓN DE GLUC.MX