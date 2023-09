El artesano de emociones

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, sede principal de esta universidad española, ha dedicado tres días en el programa de este verano para conmemorar el aniversario luctuoso de Juan Carlos Calderón, el músico que deslumbró a Armando Manzanero.

En el Hall Real del Palacio Real de la Magdalena se reunieron familiares, amigos, músicos, productores, periodistas, y admiradores, para hacer una cartografía de la vida y obra de uno de los músicos ilustres del pop español.

Expreso también estuvo allí. Este artista cántabro está reconocido en el Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos, y a sus trabajos le han otorgado los mejores premios del ámbito musical: Billboards, Grammies, ASCAP’s, Premio Ondas, entre otros.

Las composiciones, letras, arreglos y producciones de Juan Carlos Calderón dieron brillo en España a estrellas como Massiel, Joan Manuel Serrat, Marisol, Plácido Domingo, Mari Trini, Julio Iglesias, Rafaela Carrá, Ana Belén, Nino Bravo, Paloma San Basilio, o Camilo Sesto.

Aunque en América su nombre no es tan conocido como lo son sus canciones, Juan Carlos Calderón estuvo detrás de grandes carreras míticas como la de Luis Miguel, Ricky Martin, José José, Amanda Miguel, Mijares, Chavela Vargas, Angela Carrasco y un largo etc.

En la serie “Luis Miguel” de Netflix, Calderón es uno de los contratados por Luis Rey, padre del cantante mexicano, para dar un rumbo nuevo a la carrera de su hijo cuando éste apenas era adolescente y empezaba a cantar canciones románticas.

HIZO BRILLAR AL SOL

El primer premio Grammy que obtuvo Luis Miguel fue con 14 años, con el disco Me gustas tal como eres interpretada con Sheena Easton y compuesta por Calderón junto a su amigo Luis Gómez Escolar, presente en la UIMP.

Luego vinieron otros éxitos con canciones como Fría como el viento, Entrégate, Culpable o no, O tú o ninguna y un largo etcétera.

Como nota de color apuntamos que el músico que sacó brillo al Sol de México durante más de 20 años, nació en una calle llamada Del Sol.

Dada la importancia de la carrera que han hecho juntos, durante los tres días que duró el curso-homenaje, varios ponentes hicieron referencia a Luis Miguel y a la relación con Calderón. El periodista moderador Luis García Gil habló de una relación “tormentosa”.

Uno de los ponentes hizo referencia de forma muy sutil a la “relación tensa” que había entre los dos grandes; otro participante, posiblemente amigo del músico, afirmó que el cantante es “maleducado”.

El enigma sobre la posible discordia lo resolvió parcialmente el productor Rafael Pérez Botija pero sin entrar en detalles: “Luis Miguel siempre quería dar el visto bueno a las canciones que Juan Carlos le hacía”. Todo parece que ambos astros eran muy exigentes.

Calderón se definió alguna vez como anárquico en sus métodos de trabajo pero siempre buscaba la perfección en lo que terminaba. Amaya Uranga (Mocedades), recordó el tiempo que Juan Carlos les hacía esperar en el estudio de grabación, mientras él hacía algún arreglo en caliente.

“Era muy perfeccionista. Siempre pensaba que las cosas se podían hacer mejor”, dijo Paloma San Basilio al periódico el Mundo hace pocos meses. En esa misma entrevista ella da más datos sobre la personalidad de Juan Carlos Calderón : “Era un ser educadísimo, entrañable, muy tierno”.

Con unas palabras parecidas a éstas, se expresó Estibaliz Uranga durante el café de uno de los descansos del evento para referirse a él.

MOCEDADES

Entre los artistas y grupos mencionados no puede faltar este grupo vasco. Son muchas sus canciones firmadas por Calderón que llegaron a ser top en listas de éxitos, pero los ocho millones de discos vendidos de Eres tu, coloca a esta canción en un sitio especial en la discografía del músico santanderino.

En cada uno de los diez discos grabados con Calderón hay al menos un gran éxito como Tómame o Déjame, Donde está corazón, Desde que tú te has ido, Quien te cantará, Secretaria, El vendedor, Amor de Hombre… “Juan Carlos era especial, fue un milagro para nosotros (Mocedades)” nos dijo Estibaliz Uranga. “Cuando Sergio (marido y compañero de dúo), se fue al servicio militar nosotros nos separamos de Mocedades; Sergio quería terminar los estudios de Ingeniería después de la mili pero Juan Carlos, nos dijo : ‘Si algún día queréis regresar a la música, hacerlo cuanto antes’. Y nos compuso Piel, Búscame y luego La Llamada, y luego Tú Volverás… Así nació ‘Sergio y Estibaliz’ “.

DEL JAZZ AL POP

Su carrera de músico la empezó de muy pequeño jugando con el piano de su madre. Cuando Juan Carlos cumplió 22 años, su hermano Ramón lo convenció para crear un club de jazz en una carbonería perdida de Santander : el Drink Club.

En Europa ya se oía Jazz desde hacía varios años pero en España este tipo de locales de música en vivo se podían contar con dos mano.

Durante varios años el Drink formó parte de la vanguardia cultural española; por ahí pasaron y tocaron con Calderón muchos de los grandes jazzistas que visitaban el país.

Sin embargo, este club era un oasis de modernidad en una ciudad conservadora que lo consideraba “un sitio de perdición” para excéntricos.

Después de tres años en el Drink, Calderón termina sus estudios de música clásica en Madrid y allí le ofrecen trabajo en los clubs importantes de la capital: Dizzy Jazz, Bourbon Street, y Whisky Jazz. Estos bares eran para muchos el último sitio en visitar en las noches de copas, y entre los asiduos estaba Manuel de la Calva (Dúo Dinámico).

Es en el Whisky Jazz donde una noche De la Calva le presenta a su amiga Massiel. Hace pocos años ella recordó ese momento: “Era un chico muy guapo, con los ojos verdes, el pelo liso, de buena familia de Santander. Un encanto”.

De la Calva vio por primera vez a nuestro músico en una sesión de jazz en Laredo (España), y luego lo visitó muchas veces en los clubes madrileños.

El artista pop vio talento en Calderón y le pidió que le arreglara una canción, pero el pianista rechazó la propuesta. Así contó De la Calva la negativa de Juan Carlos Calderón en una entrevista reciente en el Mundo: “Él me confesó, tímido como era, que nunca había hecho un arreglo para una grabación: le animé y al final accedió con gusto. Grabamos cuatro o cinco canciones con sus arreglos.

Las canciones asombraron por su originalidad a los músicos de Barcelona cuando las ensayamos”. Pocos años después, en 1968, llega el primer punto de inflexión en la carrera de Juan Carlos Calderón con otra canción de De la Calva.

Calderón hace los arreglos de La la la, y con la interpretación de Massiel, la canción obtiene el primer premio en Eurovisión. Ese mismo año saca su premiado disco de jazz modal, Bloque 6, y Luis Eduardo Aute le pide que le produzca y le haga los arreglos al disco Rosas en el mar para Massiel.

En 1973 regresa a Eurovisión y consigue otro hito en su carrera con Eres tu. (El próximo domingo nos detendremos en la discografía de Juan Carlos Calderón).

LA MÚSICA ES MÚSICA

Juan Carlos Calderón no vivía la división de géneros musicales. Trabajaba sobre la premisa de que “la música es música” y por tanto un acorde de pop puede resolverse con elementos de jazz o de música clásica; eso fue lo que él hizo en los arreglos de Mediterráneo (Joan Manuel Serrat); usó algunos acordes de Take Five de Dave Brubeck para la introducción.

Los instrumentos de viento que escuchó durante su juventud en los discos de Charly Parker, Miles Davis, y Big Bands, con frecuencia están presentes en las composiciones y arreglos de Juan Carlos Calderón Eres Tu es la canción que más gloria le dio pero quizá ésta no esté entre las composiciones y arreglos favoritos de Calderón.

En la UIMP se dejó claro que nuestro músico era un pianista de jazz que “se resignaba” a tener que hacer arreglos y componer para otros.

El productor cubano-americano Oscar Gómez (4 premios Grammys), lo definió en la UIMP como un “artesano de emociones” que “cuando el público aplaudía, él disfrutaba más centrándose en el jazz más radical y abstracto”.

Es por eso que entre sus obras, las que más apreció Juan Carlos Calderón debemos buscarlas en sus discos de Jazz, Bossa Nova, o bandas sonoras: Bloque 6 , los volúmenes 3 de Los Talleres de Música, Bandolero, Soleá, La Diligencia, Riviera, Fandango…

(La próxima semana en la segunda parte de El Artesano de Emociones repasaremos la discografía de Juan Carlos Calderón, y la vida en Villa Asunción, la casa donde creció y se hizo músico)

MIGUEL FERNÁNDEZ HEREDIA

CORRESPONSAL EN ESPAÑA