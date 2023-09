Guapa mujer somete a “presunto ladrón” de celulares

Una guapa mujer experta en defensa personal “sometió” a un presunto ladrón de celulares en Brasil.

En el video que se ha hecho viral en redes sociales se observa que la mujer somete al ladrón en el suelo.

Supuestamente la guapa mujer sorprendió al ladrón por la espalda y le aplicó una llave como de lucha libre que lo dejó inmovilizado.

En el video se observa que el ladrón grita que lo perdone, pero la mujer lo somete aún más y comienza a golpearle la cara.

Hasta el momento se desconoce si el ladrón fue llevado ante el Ministerio Público, por lo que en redes sociales se especuló que se trató de algo actuado para ganar likes en redes sociales.

Loco, me vi obligado a investigar for the greater good. Esto paso en Brasil, es un bait para ganar reacciones nomas. SAUCE: pic.twitter.com/A7gPFC52cs

— Leo ~dibref-labter (🛐,🧉) (@arguser) September 7, 2023