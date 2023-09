Captan extrañas luces en el cielo de Marruecos previo a terremoto

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado viernes 8 de septiembre un terremoto de magnitud 6.8 sacudió a los habitantes de Marruecos y dejó miles de víctimas mortales; el movimiento telúrico se originó cerca de la ciudad de Marrakech, una de las zonas turísticas más turísticas del país. De acuerdo con cifras oficiales, se han contabilizado, al menos, 2 mil 497 muertos y 2 mil 476 heridos, pero los datos podrían aumentar mientras que los equipos de emergencia continúan con los trabajos de rescate. Ahora, en redes sociales, decenas de internautas han comenzado a difundir un video que muestra los minutos previos al sismo, donde se aprecia una extraña luz iluminando el cielo, como una especie de señal.

Las personas que compartieron las imágenes recordaron que no es la primera vez que ocurre un fenómeno de este tipo. Usuarios de internet aseguraron que en otros terremotos, como los ocurridos en México (2017) y en Turquía (2023), también se pudieron apreciar extrañas luces, similares a las de un rayo, en los minutos previos al desastre natural. Internautas argumentan que estos misteriosos destellos podrían ser una señal de “algo malo”; no obstante, especialistas desmintieron la hipótesis y explicaron a qué se debe este inusual fenómeno.

¿Por qué se ven luces en el cielo antes de un sismo?

De acuerdo con especialistas de la Universidad Rutgers, en Estados Unidos, los destellos luminosos que se producen previó a un sismo, forman parte de un fenómeno natural conocido como triboluminiscencia.

Aparentemente, esto se produce debido a que los deslizamientos del suelo cerca de las fallas geológicas de la Tierra provocan una fuerte carga eléctrica. Por su parte, un informe de la Asociación Sismológica de Estados Unidos, detalló que este tipo de sucesos ha sido documentado desde los años 1600.

Los especialistas de la Universidad de Rutgers señalan que estas luces se originan por el gran aumento de carga eléctrica en el suelo cuando la tierra se rompe. Cabe mencionar que, hasta ahora, no se ha podido averiguar a ciencia cierta por qué se produce esta carga ni por qué en algunos sismos aparecen las luces en el cielo y en otros no, sin embargo, los investigadores señalan que los intensos terremotos no siempre están precedidos por un rayo o luces, por lo que piden a la población no caer en supersticiones.

Cabe mencionar que el sismo del pasado 8 de septiembre es uno de los más fuertes que se han registrado en Marruecos. Según las autoridades del país, el movimiento telúrico más intenso del que se tenía registro fue de 5.8 y ocurrió en 1960 cerca de la ciudad marroquí de Agadir; el temblor causó miles de muertes, heridos y provocó devastación entre las comunidades del país.

