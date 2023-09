Fan golpea a Anahí durante concierto de RBD

RBD se encuentra en Estados Unidos cumpliendo los conciertos de su gira Soy Rebelde Tour. En los shows algunos de los integrantes han tenido algunos problemas de salud como Christopher Uckermann y Anahí, quien ahora fue golpeada sin querer por un fan que aventó un objeto al escenario.

En uno de los últimos conciertos que ofreció RBD en Chicago, los cantantes se encontraban en el escenario muy cerca de los fans que estaban en las primeras filas cuando de repente Anahí fue golpeada con un objeto que una persona aventó.

En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en el que una persona del público avienta al escenario lo que parece ser una pulsera que cae en la cara de Anahí y sin querer la golpea en el ojo.

Tras recibir el golpe, Anahí voltea con Maite Perroni para decirle que un objeto la había caído en el rostro.

Afortunadamente este incidente no pasó a mayores, sin embargo, el club de fans que compartió el video pidió a a las personas que asistan a alguno de los conciertos de RBD no lanzar objetos al escenario, ya que pueden provocar este tipo de accidentes.

“En el concierto de hoy en Chicago, un fan arrojó una pulsera al escenario y le dio a Anahí en el ojo. ¡No tires nada al escenario!”, se lee en el tuit.

⚠️ No show de hoje em Chicago, um fã jogou uma pulseira no palco e acertou no olho da Anahí. NÃO JOGUEM NADA NO PALCO!!! pic.twitter.com/Ya2FA6NDSt — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) September 8, 2023

Anahí sangró del oído en un concierto de RBD

Desde hace unos meses Anahí ha tenido un problema con uno de sus oídos después de que al realizarle un in ear se le perforara el tímpano y a pocos días de haber iniciado la gira con RBD, le comentó a unos fans que tenía problemas para escuchar y hasta había sangrado durante un concierto.

“Ay, no oigo nada. Ayer la sufrí mucho, ¿se notó mucho verdad?, que estaba agarrándome, pero, es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez”.

A pesar de tener este problema, la actriz ha estado en todos los conciertos que RBD ha ofrecido hasta el momento.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR