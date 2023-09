Futbolista le muestra carta de ‘UNO’ a árbitro tras recibir tarjeta amarilla

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aficionados del futbol pueden ver asombrosos gambetas y faltas escalofriantes.

Sin embargo, en un partido de caridad entre influencers y youtubers, llevado a cabo el fin de semana en el London Stadium, generó sensación; esto después de que un jugador respondiera a la tarjeta amarilla del á

En el partido de futbol entre los equipos de creadores de contenido, Sidemen FC y YouTube Allstars que se transmitió por streaming, ocurrió un momento icónico que pasará a la historia del deporte, esto porque después de que un árbitro amonestó a un jugador, este respondió mostrando una carta de ‘UNO’.

El momento icónico sucedió en el segundo tiempo del partido, exactamente en el minuto 77, cuando el influencer Miniminter, del equipo Sidemen FC, robó la pelota al contrario. Esto llevó al creador de contenido Max Fosh, de YouTube Allstars a quitar el balón con una barrida desesperada, causando una falta.

.@ksi got his revenge this year pic.twitter.com/6N0evmYFc6

— Sidemen (@Sidemen) September 10, 2023