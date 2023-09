Urge reestructurar orden urbano

ALTAMIRA, Tamaulipas.- El 2023 ha representado un buen año para el sector de la construcción, sin embargo, es necesaria una mayor inversión en servicios y revisar el ordenamiento territorial para que la zona conurbada ofrezca condiciones para el desarrollo de edificaciones de mayor dimensión.

Emilio Rojas Cobián, vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) dijo que se deben revisar los proyectos de planeación urbana en Tampico, Madero y Altamira para que las ciudades permitan el crecimiento inmobiliario que demanda la población.

“Tenemos que estar involucrados todos los especialistas viendo el tema del agua, el drenaje, y la movilidad, que permita mejorar los accesos y distribución en la zona conurbada”, señaló el empresario inmobiliario.

En Tampico están por concluirse proyectos de vivienda vertical, que hacen evidente la necesidad de una mejor planeación para que los servicios de agua y drenaje tengan capacidad para atender la demanda de las nuevas construcciones de vivienda vertical.

“El complejo que se edifica cerca de La Herradura está muy cerca de finalizar y algunos departamentos ya se encuentran en promoción, el otro edificio en Lomas de Chairel, con opción de aterrizar negocios, también tiene un buen avance de construcción, aunque no han especificado cómo se mueve dicha venta, pero de acuerdo a lo que nos platican asesores y sus inversionistas, estarán listos para fines del presente año, más otro sobre la Curva Texas”, reveló la presidenta de la AMPI Sección Tampico, Verónica González.

En los últimos años se ha dado un crecimiento importante en el desarrollo de vivienda vertical, principalmente para la clase alta, sin embargo las construcciones se han diversificado para ofrecer también estos proyectos para clase media y media-alta.

“Nos va a garantizar un importante crecimiento del sector, el cual actualmente se ha fortalecido con las opciones de vivienda nueva con estos proyectos privados y también las oportunidades ofrecidas por el Infonavit, para acrecentar la colocación de créditos en trabajadores. Todo esto eleva nuestra expectativa para el cierre de año y será por mucho muy buena”, afirmó la Presidenta de la AMPI.

Por su parte, Rojas Cobián señaló que como sector inmobiliario, han trabajado en la promoción de nuevos desarrollos, principalmente para el primer y segundo cuadro de Tampico, donde se han dado importantes inversiones para el desarrollo de estas zonas.

“Toda la inversión que se hizo en la Laguna del Carpintero hemos llevado la inversión privada para que empiece a cambiar el entorno con crecimiento vertical, estamos tratando permanentemente de llevar nuevos negocios”, aseguró.

El también ex presidente de la AMPI Sección Tampico aseguró que las condiciones económicas de la zona conurbada prevén un crecimiento importante por las condiciones que reúne, como el puerto, las playas, entre otros.

“La inseguridad nos tuvo detenidos en cuanto a crecimiento económico en el sur de Tamaulipas pero ahora

creo que las bondades y la vocación que tiene en la zona se han alineado en cuanto a los mercados internacionales, si no tuviéramos al puerto y las reservas territoriales a lo mejor no estaríamos creciendo, igual que las playas, la gastronomía y el funcionamiento en el tema de turismo, pues no se estaría captando tanto turista”, señaló.

Señaló además que la zona conurbada cuenta con importantes extensiones territoriales en Altamira que permitirán recibir a empresas que, atraídas por el nearshoring, buscarán espacios dónde instalarse, y aquí se tiene un área de oportunidad, que además, con la eventual llegada de personal especializado de otros países y estados, crecerá la demanda de vivienda y espacios comerciales.

“Van de la mano ambos proyectos, el industrial y el comercial en este municipio. Con ello, el lienzo de la zona conurbada se va a extender hacia Aldama, González y el norte de Altamira”, dijo Rojas Cobián.

Sólo Altamira tiene cerca de 4 mil hectáreas de reserva territorial disponibles para la relocalización para el sector industrial del siguiente paso sería ordenar la tenencia de la tierra, lo que permitirá también extender la mancha urbana hacia González, Aldama y el norte de Altamira.

Actualmente se promueve la llegada de más industria a los espacios que ofrecen los parques industriales Nort Point y e Industralia Centro Logístico Altamira, ambos construidos cerca del corredor industrial y el puerto de Altamira.

Omar Reyes

Expreso-La Razón