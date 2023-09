Empleada de tienda explica por qué se debe lavar la ropa nueva antes de usarla

CIUDAD DE MÉXICO.- Ir de compras es siempre una actividad relajante y divertida por el solo hecho de elegir prendas, probárselas y finamente elegirlas para después armas outfits increíbles, sin embargo, recientemente la empleada de una tienda hizo una revelación que a muchos debería preocuparles.

Esta joven española se volvió viral en TikTok al compartir un secreto aparentemente simple, pero que a menudo las personas pasan por alto y es lavar la ropa que compras antes de usarla.

Su explicación generó controversia y todo tipo de reacciones entre los usuarios, y es que, a través de su cuenta la vendedora compartió todo lo que ha dejado de hacer desde que trabaja como empleada en un negocio de ropa.

@therrodriguez las que trabajeis en tienda me entendereis jajajajaja #dependienta ♬ Sex And The City – Main Theme – Geek Music

Primero, empezó revelando la razón por la que recomienda lavar las piezas adquiridas en este tipo de establecimientos y es que, de acuerdo con su experiencia, hay gente que sin importar su higiene se prueba la ropa.

Detalló además que muchas veces hay clientes que huelen muy mal dejando ese olor a las prendas, por lo que recomendó que, antes de usarlas por primera vez, se laven.

“Amigos, lavadla. Hacedme caso. La gente se la prueba y es gente que huele muy mal. Es una recomendación que doy, la tomáis o la dejáis”, señaló la joven.

La joven también llamó a que es importante guardar los recibos de manera virtual:

“No sabéis la de veces que viene gente que ha perdido los tickets y es una tontería. Coges el ticket, te lo guardas en la app y no tienes que estar con los buscándolos”.

Las recomendaciones de la joven generaron todo tipo de recciones entre los internautas pues varios compartieron sus experiencias.

En otro video la joven especifica que es necesario lavar la ropa por muchas más razones, como el hecho de que algunas personas que se la prueban padecen enfermedades en la piel, o bien por la forma en como las prendas se manipulan, ya que pueden caerse al piso, ser pisoteadas o incluso ser devueltas cuando ya han sido compradas sin que se sepa si fueron usadas o no.

Con información de Excélsior