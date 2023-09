Jugadores del Real Madrid son detenidos por presuntamente difundir video sexual de una menor

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves 14 de septiembre se dio a conocer que la Guardia Civil realizó la detención de 4 jugadores del Real Madrid por presuntamente estar vinculados a delitos sexuales donde se involucra a una menor de edad. Las indagatorias corren a cargo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Palmas de la Gran Canaria, y se centra en varios jugadores del equipo blanco cuyas identidades no han sido reveladas.

A través de un comunicado, el conjunto merengue confirmó que es de su conocimiento que un jugador del Real Castilla y 3 integrantes del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp.

La institución deportiva, una de las más importantes de España y el mundo, dejó en claro que siempre trabajará acorde al derecho y los reglamentos del equipo. “Cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos, adoptará las medidas oportunas”, se concluye en dicha misiva.

De acuerdo con información del periódico El Confidencial y la Agencia EFE, en Mogán Gran Canaria, el 6 de septiembre, luego de que la madre de la adolescente los denunciara ante la Guardia Civil, quien hizo la detención por los cargos de revelación de secretos de índole sexual.

El caso de los jugadores del Madrid se suma a la renuncia de Rubiales

El arrestó se llevó a cabo este 14 de septiembre en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Los jugadores están siendo investigados por la Guardia Civil. El caso de los canteranos merengues se suma a un ambiente de violencia y acosos en los que se visto envuelto el fútbol español.

Y es que el pasado fin de semana, luego de la presión que han ejercido el gremio del fútbol femenil, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales dejó el cargo luego de que agrediera sexualmente a la jugadora del Pachuca Femenil, Jennifer Hermoso.

“Hoy he transmitido a las 21:30 al Presidente en funciones, D. edro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido”, se lee en su cuenta de X (antes Twitter).

Violencia digital en España

El Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior recoge, para el año 2020, 1.068 victimizaciones a mujeres por causa de acceso ilegal informático, 5.134 por amenazas, 1.069 por coacciones y 1.245 por descubrimiento y o por revelación de secretos. Las estadísticas oficiales mantienen una tendencia creciente.

Con información de Heraldo de México