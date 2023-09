Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness anuncian su divorcio

CIUDAD DE MÉXICO.- El amor entre el actor australiano Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness se terminó tras 27 años de matrimonio y dos hijos en común Oscar de 23 y Ava de 18 años. La pareja anunció su separación mediante un comunicado en el que señalaron que asumirán este nuevo capítulo con gratitud, amor y bondad.

Pese a que siempre mostraron ante los reflectores ser una pareja estable y feliz, los exesposos decidieron poner fin a su matrimonio cerca de cumplir 30 años juntos. Sin embargo, de acuerdo al escrito dado a conocer a la revista People, los rumbos de los famosos cambiaron, por lo que decidieron separarse para seguir creciendo pero de manera individual.

“Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso. Nuestro viaje ahora cambió y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual”, anunció People por primera vez.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness tuvieron hijos

A su vez explicaron que su familia seguiría siendo su prioridad y pidieron a medios respetar su privacidad en el duro momento por el que atraviesan no solo ellos, también sus hijos y conocidos que por casi tres décadas los vieron compartir todo juntos.

“Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad. Asumimos este próximo capítulo con gratitud, amor y bondad”, continuaron. Apreciamos enormemente su comprensión al respetar nuestra privacidad mientras nuestra familia atraviesa esta transición en todas nuestras vidas”.

La pareja se conoció en el set de rodaje de la serie de televisión “Corelli” en 1995 | Foto: AFP

¿Por qué se separaron Hugh Jackman y su esposa?

Hace apenas unos meses, el actor le dedicó un emotivo mensaje a su esposa a través de su cuenta de Instagram en el que celebraran su 27 aniversario. En la publicación le dijo cuánto la amaba y lo especial que era en su vida, a su vez recordó todo lo que habían construido en esos años.

“Te quiero Deb. Hoy es nuestro 27 aniversario de bodas. ¡¡27 AÑOS!! Te quiero mucho. Juntos hemos creado una hermosa familia. Y la vida, tu risa, tu espíritu, generosidad, humor, descarado, coraje y lealtad es un regalo increíble para mí. Te amo con todo mi corazón.

Un año después de conocerse se casaron

Y aunque en el comunicado no se dieron más detalles del por qué de su separación, dejan claro que el motivo de su divorcio no fue más que por realizar proyectos por separado, donde al parecer sus vidas ya no coincidieron. En años previos nunca se habló de algún problema e incluso una infidelidad entre Hugh y Deborra, lo que deja a un lado rumores de una ruptura en malos términos.

