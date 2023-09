Explota granada a la entrada de discoteca; captan la detonación en video

CIUDAD DE MÉXICO.- La detonación de un dispositivo explosivo en la entrada de una discoteca en el noroeste de Lima ha dejado al menos 15 personas heridas, incluyendo a dos menores de edad, según informó la Policía.

El jefe de la región policial de Lima, Roger Pérez, confirmó ante los medios que “hay 15 heridos en diferentes centros de atención médica, todos con fragmentos del artefacto, pero ninguno de gravedad”.

Además, Pérez indicó que se cree que el motivo detrás de este ataque fue una presunta extorsión.

Security camera captures the moment of the grenade explosion at Xanders nightclub.

More than 15 injuries are reported.#Lima #Peru #CCTV #Explosion #Nightclub #Grenadeattack pic.twitter.com/AIQIF52Hy5

