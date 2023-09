Ayla Kirstine: la yegua humana que galopa, salta y vive como un caballo

Hace unos meses en rede sociales se hizo viral la historia de “Toco” un ingeniero japones que vive como un perro collie gracias a un disfraz que le costó aproximadamente 14 mil dólares y que es muy realista, pues gracias a este, ha logrado salir a pasear y comportarse como un lomito.

Sin embargo, el caso de Toco no es el único de una persona “trasnespecie”, sino que en Noruega una mujer ha desafiado los estereotipos y le ha mostrado al mundo cómo vive siendo una yegua.

Se trata de Ayla Kirstine, quien no solo anda a cuatro patas, sino que trota, brinca y galopa con las cuatro extremidades en el suelo, pues asegura sentirse como un caballo.

Pero la afición de Ayla ya lleva un tiempo, pues desde hace unos años comparte, a través de sus redes sociales, sus peripecias equinas mostrando a todo el mundo su destreza en toda clase de disciplinas reservadas a los caballos.

Y es que esta yegua humana es capaz de mantener la compostura y la coordinación mientras pasea a cuatro patas y también puede trotar sin ningún esfuerzo, incluso a la impresión de que su postura ya luce modificada y se percibe más empinada en la parte de atrás.

En algunos vídeos, se la ve incluso completando saltos tal y como lo haría un caballo de competición, sin embargo, en una entrevista con Insider, Kirstine aseguró que el caballo no es el primer animal con el que se ha identificado.

“Cuando tenía 4 años me encantaban los perros y quería ser un perro”, explica al citado medio.

La mujer explicó que esa primera experiencia “transespecie” fue de gran utilidad para darse cuenta de que en realidad se sentía más cómoda siendo un caballo.

“Cuando me di cuenta de que me gustaban los caballos, simplemente usé lo que había aprendido, no sé si me estoy estropeando las articulaciones, pero, hasta ahora, no me duele ninguna parte del cuerpo” dijo al explicar que, en poco tiempo, ya había dominado los movimientos típicos de los caballos.

Así, tras dominar todas las técnicas, Kirstine comenzó a compartir sus vídeos en las redes sociales y se hizo famosa en Alemania, en donde llamó la atención su peculiar estilo de vida y se convirtió en un fenómeno del internet.

Miles de internautas sorprendidos por las habilidades de Ayla, comentaron que la mujer imitaba a la perfección las maneras equinas y que más de uno la podía tomar por una verdadera yegua.

Sin embargo, Kirstine también ha generado burlas y ridiculizaciones e incluso comenta que este feedback negativo le afecta bastante, puesto que, como declara, “soy bastante sensible y me dan ansiedad este tipo de cosas”.

Fue así como la joven yegua decidió poner en suspenso todos sus perfiles. Sus vídeos personales ya no están disponibles, pero, en YouTube, se pueden consultar muchos de sus logros.