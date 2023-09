“Infidelidad de baja intensidad”, tal vez la estés cometiendo y no lo sabías

La infidelidad de baja intensidad es una serie de comportamientos que consisten en que una persona con pareja sigue, le da like y comenta a otras personas con el fin de coquetear. En muchos casos suelen mandar mensajes privados, a espaldas de sus parejas.

Las redes sociales han cambiado las interacciones humanas. Una de estas transformaciones se da en las relaciones de noviazgo.

A éstas las redes sociales han supuesto una mayor facilidad para encontrar personas, lo cual puede suponer un problema.

Aunque una relación vaya estable esto no impide que una de las dos partes agregue a otra persona (pues con las redes sociales esto es muy fácil) y empiece a interactuar con él o ella para coquetear.

Una situación así puede producir mucha tentación, en parte porque es muy normal que nos sintamos bien al gustarle a alguien.

En redes sociales esto ha sido objeto de debate. Algunos usuarios sostienen que no se le puede considerar infidelidad porque no pasa más allá de un coqueteo o un like, pues no se produce una interacción en la vida real, mientras que otros sostienen que sí es un tipo de infidelidad.

Recientemente en la red social Tik Tok varios usuarios han empleado el término “soft cheating” o “micro cheating” para referirse a estas conductas.

Es una forma de infidelidad muy discreta, al grado que incluso debido a que ocurre en redes sociales las personas que la cometen no son conscientes del todo que sea una infidelidad. Se caracteriza porque los usuarios dan like, comentan o interactúan con alguien con el fin de coquetear.

Según expertos en psicología la infidelidad suave se debe a que las personas con pareja suelen sentirse necesitadas de valoración de otras personas.

Puede tener muchas causas, como por ejemplo que una pareja no esté en su mejor momento y falte una emoción, o que las relaciones sexuales no sean tan habituales.

Este tipo de comportamientos pueden provocar problemas mayores si no se detienen, sobre todo en cuanto a inseguridades y puede también distanciar la relación, lo cual a largo plazo es probable que provoque el fin de la relación.

CON INFORMACION DE 24 HORAS EL DIARIO SIN LIMITES