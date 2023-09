Michelle Salas asiste a concierto de Luis Miguel en Las Vegas

Luis Miguel reanudó su gira en Las Vegas, ciudad en la que dará tres conciertos, el primero de ellos fue este 15 de septiembre al cual acudió su hija Michelle Salas junto con su prometido Danilo Díaz con quien se espera llegue al altar este año.

La revista Quién publicó algunas fotos de Michelle Salas en la primera fila del Dolby Live at Park MGM, lugar en el que Luis Miguel dio su concierto y en el que deleitó a sus fans con sus más grandes éxitos.

De acuerdo a las imágenes, Michelle Salas disfrutó el show al cual acudió con su novio y en el que pudo reunirse con su tío, Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel.

Este domingo, Michelle Salas compartió en su cuenta de Instagram unas fotos en las que lució el vestido que usó para el concierto que dio su papá.

A pesar de que Luis Miguel no asistirá a la boda de su primogénita debido a su apretada agenda de conciertos, esto indica que entre padre e hija hay buena relación.

Hasta ahora no se han revelado detalles del encuentro que tuvieron la modelo y EL cantante, quienes al parecer tenían varios meses sin convivir.

En los comentarios de la publicación, hubo varias personas que aplaudieron que Michelle acudiera a ver a su papá a pesar de que no han sido tan cercanos y que el cantante no asistirá a su boda.

“Mis respetos para esta niña … a pesar de todo, su corazón y nobleza ahí siguen”, “Qué bueno que se vean”.

Stephanie Salas entregará a Michelle Salas en el altar

Debido a que Luis Miguel no acudirá a la boda de la modelo, su madre, Stephanie Salas, señaló en entrevista para Hoy que ella será la encargada de llevar a su hija al altar.

“Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos, ¿cómo se le hace?, ¿cómo entras a dejar a un hijo al altar?, no es nada fácil, pero muy contenta. La verdad me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara como la de la gira (de la obra Papito Querido), pero hasta donde yo sé, sí es este año, no la quiero soltar”.