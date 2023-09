Misteriosa paloma rosa causa sensación en una ciudad inglesa

Consideradas como una especie de fauna nociva, las palomas son animales muy comunes de encontrar en las ciudades, ya sean grandes urbes o pequeñas poblaciones, pues son capaces de sobrevivir en espacios altos como cúpulas de iglesias o bien, en altos edificios o estaciones de tren.

A pesar de lo común que es encontrarse con estas aves recientemente, habitantes de la ciudad de Bury, al norte de Inglaterra quedaron muy intrigados al toparse con una paloma de color rosa que ha sido vista por muchos lugareños en varias zonas del centro de la localidad.

Lovely “PINK PIGEON” which are very rare in the U.K. 🩷 lol ya learn something everyday lol it’s PINK 😂😂🩷🩷 #pinkpigeon pic.twitter.com/pjAZXhfQv4

De hecho, hasta la Policía de Greater Manchester se encontró con el curioso espécimen rosado durante una de sus habituales rondas y no ha dudado en fotografiarla para darla a conocer al resto del mundo en sus redes sociales.

“¿Ya has visto la paloma rosa de Bury?”, han preguntado a sus seguidores en Twitter.

Officers are out on foot patrol this afternoon as part of #OpHeartbeat

Officers quickly came across a rare pink pigeon in the town centre.

Have you seen Burys Pink Pigeon yet? Let us know & come and say hi when you spot us ❤️ pic.twitter.com/6mCQqsKsoq

— Bury North Police (GMP) (@GMPBuryNorth) September 15, 2023