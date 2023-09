“Cuando quieras nos buscamos”: Libertad Palomo ‘le canta un tiro’ a Wendy

MÉXICO.- Aunque Libertad Palomo pidió no ser relacionada con Wendy Guevara, no dudó en responder al supuesto desafío de la influencer de “encontrarse” para decirse cara a cara lo que piensan la una de la otra. Esto luego de la polémica que se generó por sus declaraciones en las que llama “corriente” y “vulgar” a la integrante de “Las Perdidas” provocando la molestia de fanáticos a través de redes sociales.

En entrevista para el programa “De primera mano”, la actriz que interpretó a Bugambilia en la obra de teatro “Aventurera” pidió que no se compare su trayectoria con la de Wendy Guevara debido a que, además de sus proyectos en televisión, es activista por los derechos de la comunidad LGBT: “Como activista yo sí he caminado por las calles y aunque me llamen clasista yo sí me he enfrentado a las autoridades, a todas esas personas que nos han discriminado”.

La actriz también respondió al supuesto desafío de Wendy Guevara de encontrarse: “Cuando quieras nos buscamos, nos encontramos y sin cámaras, sin circo mediático. Nos metemos a un gimnasio, entramos a algún lugar, me dices frente a frente lo que me tengas que decir y haber si es cierto porque a mí la gente habladora, que me reta y amenaza no se lo tolero, pasas de víctima a victimario. Hay que ser congruentes, hay que ser responsables de nuestras palabras”.

Libertad Palomo detalló que podría tratarse de un encuentro deportivo como subirse al ring, pero puntualizó en que desea que no sea con medios de comunicación presentes. La actriz también señaló que tomará acciones legales contra los fanáticos de Wendy Guevara que la han amenazado de muerte en redes sociales: “Estoy hablando del fanatismo que ha ocasionado esto, a mí realmente no me importa, no me importa lo que haga o deje de hacer. Yo sí le respondo puntualmente porque, eso es otra cosa, no se vale a hacerse tontos”.

Pleito entre Libertad Palomo y Wendy Guevara

Todo comenzó por las declaraciones de Libertad Palomo al ser cuestionada por Wendy Guevara ante el éxito del que goza tras ganar “La Casa de los Famosos México”, aunque su respuesta dejó ver que no todos están de acuerdo con señalar que representa a las comunidad LGBT y las mujeres trans.

“A mí la gente corriente, vulgar, que no pertenece a mi medio no me interesa. Esas personas no pertenecen a mi gremio. Aquellas personas que van contando historias de miseria para llamar la atención lo único que les puedo decir es que a todos en la vida, tarde o temprano, nos tenemos que enfrentar a dificultades pero qué feo es ir dando lástima, contando cosas tan desagradables”, dijo la actriz.

Wendy Guevara no se quedó callada y en un encuentro con la prensa le respondió a la actriz: “Sí vi, ya no me gusta hablar de eso, dijo que no me conocía, pero hasta sabe todo de mí. Dijo la señora que me hacía la víctima diciendo mi historia de vida, yo le mando muchas bendiciones, siempre va a haber quien va a querer colgarse, le agradezco por lo importante es que hablen. Se me hace una estupidez que si no quieres a alguien hables”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO