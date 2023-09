EU perdió un avión F-35, siguió volando luego que piloto saltó por una emergencia

Un avión “F-35”, es decir, una aeronave de combate usado por la Marina de Estados Unidos con un costo aproximado de 80 millones de dólares, permanece desaparecido desde el domingo 17 de septiembre. Esto ocurrió después de que el piloto se arrojó y descendió del aeroplano haciendo uso de un paracaídas sobre un barrio de Carolina del Sur. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del conductor y todavía se desconoce el paradero de la unidad, por lo que las autoridades correspondientes continúan buscando sus posibles restos.



De acuerdo con un comunicado de la Base Conjunta de Charleston, el piloto logró bajar y fue hospitalizado en condiciones estables. Sin embargo, hasta la jornada de este lunes no hay noticias del avión “F-35”. Únicamente se presume que la unidad continuó volando de forma automática hasta que probablemente cayó a tierra, sin que hasta el momento haya más información.

Base Conjunta de Charleston pide ayuda para localizar al “F-35”

Luego de los hechos, la Base Conjunta de Charleston informó que basándose en la última ubicación del avión y en conjunto con la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), están centrando la búsqueda de la unidad en los alrededores de los lagos Moultrie y Marion.

Mientras las autoridades estadounidenses logran obtener información que ayude a dar con la ubicación del avión “F-35”, la Base Conjunta de Charleston pidió al público en general que brinde apoyo al personal militar y civil en la misión. En este sentido, pidió que si alguna persona cuenta con algún dato que ayude a la recuperación de la aeronave, lo que tiene que hacer es llamar al Centro de Operaciones de Defensa al número telefónico 843-963-3600.

“Apreciamos el apoyo que hemos recibido de nuestros socios de misión y de todas las organizaciones involucradas, mientras equipos integrados están buscando y preparándose para la recuperación del avión”, publicó la base en la plataforma X.

Pero, ¿qué es un “F-35” y cuáles son sus características?

Es importante mencionar que el “F-35” es un avión de combate de quinta generación. Este tipo de aeronave fue creada por Lockheed Martin y se suele emplear en misiones de reconocimiento, ataque a tierra, y defensa aérea. La Marina de Estados Unidos lo utilizó por primera vez en 2018 durante un ataque en Afganistán. De acuerdo con información compartida por la “BBC”, su estructura y sensores permiten que estas unidades puedan operar sin ser detectados por los grupos enemigos. No obstante, ha siso ese sigilo una de las características que ha impedido dar con su paradero.

