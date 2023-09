Paga Estudios y Renta Vendiendo Tacos Joven Altamirense

La joven Celeste Guadalupe Peña Cruz de 21 años de edad, vende tacos no tan solo para pagarse la carrera en el Instituto Tecnológico de Altamira (ITA), sino también para sobrevivir.

“Vivía con mis abuelos, a mis papás biológicos no los conocí lamentablemente fallecieron cuando tenía 12 años, actualmente pago la renta de una casa laguna Florida, pago mis estudios y me mantengo sola y tengo el apoyo de una familia y gracias a ellos estoy aquí”.

Además de cubrir los gastos de sus necesidades básicas, actualmente enfrenta un problema auditivo.

Cursa el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y se levanta desde las 3 de la madrugada para elaborar los tacos y para las seis de la mañana coloca el pequeño puesto en el cruce de las calles Quintero y Fundo Legal, a unos metros de la Secundaria General Número Uno “Benito Juárez García”.

“Mi familia biológica sí me apoyó en un momento, pero hubo un momento en que ya no pudieron hacerlo, porque ellos también tienen sus gastos y sus hijos. Me fui con mis padrinos de comunión, pero también tienen sus compromisos y ya no pudieron apoyarme”.

Después encontró una familia que le ha brindado el apoyo para poder combinar los estudios con la venta de tacos, actividad que empezó hace un mes.

Le facilitaron el mobiliario y la casa para cocinar los guisos, relató que al salir de la escuela cena con la familia que la apoya y aprovecha para avanzar en los guisos y en la salsa, incluso reconoció que le ayudan a comprar las cosas necesarias para los tacos.

“Son cinco guisos que se venden; huevo verde, huevo rojo, chicharrón, papa con chorizo y carne deshebrada”.

Hace un mes aproximadamente comenzó a tener problemas en el oído izquierdo, dejó de escuchar por el estrés al que está sometida diariamente, por tal motivo recurrió al especialista, cuyas consultas le resultan algo caras, pero que son necesarias para que mejore.

“Hace como un mes debido al estrés en el que estoy dejé de escuchar en el oído izquierdo y pues estoy yendo al médico, pero sí está caro, voy con una doctora”, expuso.