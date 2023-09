Federica Quijano de ‘Kabah’ quiere ser la Gobernadora de Yucatán

Dispuesta a dejar el grupo musical Kabah, Janine Patricia Quijano Tapia, mejor conocida como Federica, anunció que el próximo 23 de septiembre se inscribirá para contender por la candidatura al gobierno de Yucatán por la coalición Juntos Hacemos Historia.

Después de que este martes se dio a conocer en Morena la convocatoria para nueve gubernaturas, la diputada federal por el Partido Verde, indicó que se enfrentará a quien tenga que enfrentar para darle la voz a quienes no la tienen y buscar impulsar sus propuestas, de las cuales, afirmó, tiene certeza de sus objetivos.

“No me importa que me tenga que enfrentar con quien me tenga que enfrentar porque le tengo que dar la voz a quienes no los tenemos, y tengo que irme contra todo. ¿Dejar Kabah? ¡Claro! Dejar un tema que es el que me da de comer todos los días, lo voy a dejar porque primero está mi familia, primero está el estado, primero está la salud de los yucatecos, primero están muchas otras cosas”, apuntó.

En entrevista, la integrante de Kabah reconoció que no es originaria de Yucatán, aunque vive y trabaja en la entidad desde 2016, e incluso conoce los diversos problemas que sufren y enfrentan los yucatecos.

“Yo trabajo, vivo en Yucatán, mis hijos estudian en Yucatán; mi hijo, han sido sus derechos respetados y por eso me fui a Yucatán, y hoy que quiero hacer, pues ya recorrí el 80% del estado y conozco la problemática que tenemos en cuanto ganadería, en cuanto agricultura; todos los problemas de todo lo que pasan los pescadores, todos los sectores”, abundó.

Reconoció que el actual gobierno, municipal y estatal que preside el panista Mauricio Vila ha realizado un trabajo increíble, pero aún así, le gustaría contender porque aseguró que puede gobernar la entidad y tiene mucho que decir y hacer para mejorar la vida y enfrentar los abusos y prácticas indebidas que todavía se dan en el territorio yucateco.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO