Jaime Maussan ahora dice que “extraterrestres” que presentó a diputados estaban gestando

MÉXICO.- El reconocido investigador Jaime Maussan presentó, este martes 19 de septiembre, tomografías y estudios de rayos X realizados a los presuntos seres no humanos que mostró ante los legisladores de la Cámara de Diputados. De acuerdo con el ufólogo los restos examinados pertenecen al cuerpo extraterrestre de Clara, quien aparentemente habría muerto en su gestación. Los hechos fueron difundidos a través del canal de youtube Maussan TV y rápidamente se viralizaron en otras plataformas digitales.

Para realizar los estudios, el investigador acudió con el médico José de Jesús Salce Benítez, quien analizó la tomografía y detalló que, aunque no se puede definir si el ser es de origen extraterrestre, sí se puede concluir que en algún momento tuvo vida y fue biológico. Además, con ayuda de los análisis, se pudo descubrir que el espécimen tenía en su interior un par de huevos, lo que indicaría que al momento de su muerte estaba en estado gestante.

Supuesto extraterrestre estaba en estado de gestación

En el video, difundido en el canal de youtube de Jaime Maussan, se explicó que el presunto extraterrestre no podría ser la unión de diferentes especies, como se había teorizado, ya que los estudios de rayos X confirmarían que no había indicios de alteraciones postmortem: “Hemos llegado al abdomen en donde si se observan estas piezas que parecen o que podrían ser huevos, nuevamente estamos ante un cuerpo que si hubiera estado modificado postmortem, tendría una serie de alteraciones que serían visibles en estos estudios. Al no haber encontrado ninguna de éstas características postmortem, estamos determinando que es un organismo que tuvo vida, estaba íntegro, fue biológico y se encontraba en gestación”, detalló el ufólogo en compañía del médico que realizó los análisis.

Maussan hizo énfasis en señalar que si el cuerpo hubiera sido ensamblado, habrían restos de pegamento visibles: “No pudo ser la unión de un cráneo de otra especie unido a este cuerpo porque se verían los residuos de la manipulación de ese cráneo, los grabados, las fracturas, las uniones y aquí no se observa (…) se ve una perfecta unión del cráneo y el cuello”. Por su parte, el médico enfatizó que se encontraron bultos en el abdomen del extraterrestre, lo que podría ser un indicador de que el espécimen estaría gestando al momento de morir; no obstante, las autoridades informaron que se necesitan más estudios para determinar la naturaleza de estos seres.

“Se ha demostrado en vivo que no es un cuerpo armado, que no es un cuerpo de distintas partes como algunos supusieron, sino que se trata, más bien, de un ser orgánico completo”, comentó el equipo de Jaime Maussan luego de realizar los estudios a las criaturas presuntamente no humanas. Por su parte, los especialistas que realizaron las pruebas comentaron que aún se requieren más estudios para comprender la naturaleza de los seres no humanos; los especialistas aseveraron que las investigaciones próximas deben tener un enfoque científico, por lo que se extendió una invitación para que especialistas que otras áreas se sumen al estudio de estas criaturas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO