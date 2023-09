Mujeres “perrean” sobre el ataúd de su amiga para darle el último adiós

En redes sociales se hizo viral un video en el que se muestra el momento exacto en el que un grupo de mujeres “perrea” sobre el ataúd de su amiga fallecida para darle el último adiós como ella lo hubiera querido, por lo que las imágenes de este peculiar funeral tuvieron una gran repercusión en plataformas digitales y generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que las imágenes de este controversial funeral se dieron a conocer a través de los perfiles de Twitter de “Es de Prófugos” y “Usuarios siendo domados”, donde únicamente exhibió el peculiar baile que realizó un grupo de mujeres en pleno funeral, no obstante, se desconoce el lugar y la fecha exacta en la que ocurrieron los hechos, pero diversos usuarios aseguran que estos hechos pudieron haber sucedido en alguna parte de Ecuador o República Dominicana, pero todavía no hay una confirmación fidedigna que pueda comprobarlo.

Mujeres despiden a su amiga con “el último perreo”

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar que el cortejo fúnebre avanzaba por la calle cuando una mujer llega con una bocina en la que reprodujo una canción del género urbano y enseguida un grupo de mujeres les piden a lo sujetos que cargaban el féretro que lo pusieran en el piso para despedir a su amiga con su último perreo y posteriormente varias mujeres comenzaron a sacar sus mejores pasos en torno al cajón de madera.

En otro momento del video se puede ver que al menos tres mujeres deciden montarse sobre el féretro para desde ahí continuar su baile pues aparentemente es así como le hubiera gustado ser despedida a su amiga fallecida, cabe señala que, distintos usuarios también han planteado la posibilidad que el cadáver pudo haber correspondido a un hombre y no a una mujer como lo dijeron la mayoría de medios.

Cabe señalar que, además del atrevido baile sobre el féretro, la persona fallecida también fue homenajeada con “acelerones” de motocicletas, las cuales, formaron parte del cortejo fúnebre, además, una mujer que fumaba un tabaco se encargó de lanzarle el humo al ataúd, el cual, fue abierto mientras entonaban a todo pulmón la canción que sonó a alto volumen en una bocina portátil, sin embargo, no se alcanzó a ver con claridad el cadáver.

Como era de esperarse, el video de este peculiar funeral generó todo tipo de opiniones en redes sociales pues hubo quien emitió fuertes críticas contra el comportamiento de estas personas pues consideran que sus acciones son una auténtica falta de respeto a tan solemne acto, no obstante, también hubo quien tomó de forma más ligera la grabación y aseguraron que si era el deseo de la persona fallecida no había ningún problema, además, señalaron que en el video no se aprecia que ninguna persona se ofenda, por lo que aprobaron este tipo de comportamientos.

Es importante señalar que esta no es la primera vez que se hace viral en redes sociales una situación similar pues hace algunos meses atrás una mujer despidió de la misma forma a su marido, mientras que unos jóvenes también llevaron el ataúd de su amigo para disputar su último partido y otros hasta sacaron el cadáver de un hombre del féretro para darle su última vuelta en moto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO