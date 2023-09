Yahritza y Su Esencia ahora aseguran que les encantan los tacos de canasta

ESTADOS UNIDOS.- Nuevamente, Yahritza y su esencia se ha convertido en tendencia en redes sociales, pues la agrupación México-americana llegó a los escenarios de nuestro país tras los polémicos comentarios que hicieron respecto a la comida y la CDMX, sin embargo, no fueron muy bien recibidos.

Tras aceptar la invitación del Presidente de México para presentarse en el Zócalo capitalino el 15 de septiembre, Yahritza y su esencia fueron abucheados por los presentes, sin embargo, aprovecharon su visita a nuestro país para dar algunas entrevistas, en una de ellas los polémicos músicos dejaron claro que ya probaron la gastronomía de la CDMX y ahora son fanáticos de los tacos de canasta.

¿Integrantes de Yahritza y su esencia no supieron expresarse?

En entrevista con el youtuber Gusgri, la agrupación de regional mexicano aclararon las polémicas declaraciones que hicieron en enero, en donde revelaron que la comida de nuestro país no les gustaba, pues preferían la de Washington, así como que no les gustaba el ruido de la capital mexicana.

Ante esto, Mando integrante de Yahritza y su esencia explicó que él estaba preocupado por su visa pues llevaba varios meses en nuestro país, por lo que al ser cuestionado por la comida él inmediatamente dijo que le gustaba más la de Washington porque extrañaba el sazón de su mamá, pero no supo expresarse bien.

Por otra parte, éste mismo integrante, reveló que durante sus primeras visitas a nuestro país ellos no conocían la gastronomía mexicana pues siempre pedían comida por aplicación, pero su equipo de trabajo los llevó a conocer más del sazón mexicano y sí les gustó.

“Antes de esa entrevista, no habíamos conocido nada, ordenamos puro eso del rappi y todo eso de la comida, porque yo no conocía lugares así, ya después de ahí fuimos con nuestra publicista y fuimos a unos restaurantes y si me gusto” contó Mando

¿Ahora les gustan los tacos de canasta?

Por su parte, Yahritza reveló que un día salieron del hotel en donde se hospedan y probaron los famosos tacos de canasta, especialmente los de chicharrón, y quedaron fascinados pues les encantaron, esto a pesar de que Jairo es delicado del estómago tal y como lo hizo saber en aquella polémica declaración,

“A la salida del hotel también comimos tacos de canasta, el Jairo no es delicado porque come mucha comida de México pero estábamos sorprendidos porque le gustó los tacos de canasta y son de chicharrón ¿no? (Son de diferentes cosas) esos eran de chicharrón”, dijo Yharitza



(Mira sus declaraciones a partir del minuto 28:55)

Finalmente los integrantes de Yahritza y su esencia dejaron claro que aunque ha sido difícil estos meses en donde han recibido cientos de insultos, toda esta situación ha sido fuerte aprendizaje para ellos, sin embargo, piden a la gente ya paren el bullying, no solo con ellos sino en general pues es un tema muy delicado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO