Jaime Maussan demandará a quienes dicen que cuerpos no humanos son falsos

El tema de los cuerpos momificados ‘no humanos’ presentados en la Cámara de Diputados ha causado controversia; incluso, instituciones aseguran que se trata de objetos armados, supuestamente sustraídos de Perú. Por lo cual, el periodista e investigador Jaime Maussan declaró en el programa Sale el Sol que demandará a quienes dicen que sus pruebas son falsas.

Ante las declaraciones que dio la encargada del Ministerio de Cultura de Perú (Mincul), Leslie Urteaga, hace unos días, al decir que existe un proceso penal por retirar las piezas de Perú para presentarlas como ‘cuerpos no humanos’ en México, además de poner en duda la veracidad del discurso que dio Jaime Maussan, el periodista declaró que optará por demandar.

También, Jaime Maussan negó haber sustraído los cuerpos no humanos de Perú, pues afirma que el personal encargado de transportar los seres desde las antiguas ciudades incas, hasta México, hicieron el papeleo necesario para la presentación en la Cámara de Diputados.

“No fueron robados. ¿Robados, de dónde? Pero, bueno, yo no tengo ninguna participación en el hecho de que hayan sido traídos aquí. Hasta donde yo sé, las personas que los trajeron tienen toda la documentación legal, a lo mejor, lo ignora la gente de Perú, pero si no, no me hubiera atrevido a presentarlos en el Congreso de México”, dijo Jaime Maussan.



Razones de demanda de Jaime Maussan a Mincul

De acuerdo con lo revelado en la entrevista durante el programa Sale el Sol, Jaime Maussan reveló que interpondrá diferentes demandas contra el Ministerio de Cultura de Perú, la principal es por dar a entender que los cuerpos momificados no humanos de Nazca supuestamente se trata de piezas armadas.

“Vamos a poner una demanda legal al Ministerio de Cultura de Perú por varias razones. Una, por decir que se trata de cuerpos armados, sin presentar una sola evidencia. Ellos nunca han tenido estos cuerpos en su poder; por tanto, no pueden asegurar que sean armados, ni que tengan pruebas de ello. Tal es así, que nunca se han presentado en ningún lugar, en ningún medio, de ninguna forma, las supuestas evidencias”, dijo.

My dear friends this video is shocking if real it validates the aliens that were shown recently in Mexico! I have posted quite a few times about these cute small aliens that are about 1000 years old. After viewing please let me know what you think. Remember I have seen with my… pic.twitter.com/xq0qMDIDrj — Uri Geller (@theurigeller) September 19, 2023

Además de la demanda por acusarlo de mostrar pruebas falsas, Jaime Maussan piensa demandar al Mincul por presuntamente desentenderse de las investigaciones necesarias sobre los cuerpos no humanos hallados en Nazca y supuestamente ocultar la verdad al país sudamericano y al mundo.

“Por omisión a su responsabilidad con el pueblo de Perú, ya que no realizaron su trabajo. No realizaron las investigaciones, a pesar de que se anunció este hallazgo, desde el inicio de 2017, y que yo pedí una cita con el ministro de cultura, el doctor Montesinos, que nunca me quisieron dar y realmente que nunca me hicieron ningún caso. Hasta ahora, que sale en el Congreso de México, es cuando finalmente le ponen atención a estos cuerpos, que para ellos eran nada […] Y, les voy a poner una contradicción, dicen que son armados y dicen que van a poner una demanda… Bueno, ¿son armados o no son armados?, ¿son un tesoro o no son un tesoro?”, agregó el ufólogo mexicano.

La cantidad de dinero por la cual demandará Jaime Maussan al Mincul por acusarlo de que sus discursos son falsos, será por cinco millones. Sin embargo el experto en objetos voladores no identificados (OVNI’s) y seres no humanos, omitió el tipo de moneda de dicha cantidad, es decir pesos mexicanos, dólares o soles.

Jaime Maussan niega que cuerpos no humanos sean armados

Aunque Jaime Maussan fue contundente al declarar que desconoce si se trata de organismos extraterrestres, negó que los cuerpos no humanos presentados en la Cámara de Diputados fueran armados, pues estos fueron enterrados hace mil años y cuentan con materiales dentro del cuerpo que eran imposibles de manipular en aquella época.

“Se demostró en vivo, con especialistas y un notario, que estos cuerpos no son armados. Se concluyó en esta transmisión […] que estos cuerpos son absolutamente orgánicos. Simplemente, la estructura de cabeza, cuello, hombros, además del tronco, caderas, hacen imposible que hayan sido armados. Como lo demostramos con los rayos X, la fluorescencia, y también los tomógrafos que fueron ayer. Equipo de última generación, que nos demuestran en vivo, que los cuerpos son reales.

Por otra parte, el ufólogo mexicano señaló que cuenta con más pruebas sobre los cuerpos no humanos provenientes de Nazca, que presentó hace una semana. No obstante, declaró que por el momento evitará presentarlas debido a que las autoridades y la humanidad aún no está preparada para asimilarlas.

“Tengo más pruebas, pero no las voy a sacar ahorita. Si esto los aterrorizó, con lo demás, se van a suicidar […] Entró una junta, con especialistas científicos, no voy a decir quiénes, no voy a decir la institución, porque no quiero que esto se vaya a ‘chotear’. Lo único que les puedo decir es que se va a hacer una investigación completísima. Ellos la van a hacer, no sé cuánto tiempo va a llevar”, añadió.

Por último, Jaime Maussan confía en que sus pruebas le permitirán ganar la demanda contra el Ministerio de Cultura de Perú y todos aquellos que lo acusan de sustraer los cuerpos no humanos y lo acusan de presentar pruebas falsas.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR