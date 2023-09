Amores fingidos 

Desde el plantón del 15 Hidalgo, a los jefes delegacionales de la Sección 30 del SNTE les pidieron cambiar su discurso.

El líder de la Sección 30, ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO sabía lo que se venía, por lo que informó a sus colaboradores que viajaría a la ciudad de México, para continuar con las negociaciones.

Los del SNTE decían a los profesores que los puestos de los funcionarios no iban incluidos en el paquete.

En las negociaciones en la ciudad de México en la Secretaria de Gobernación, encabezadas por MARIA LUISA ALCALDE, junto al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el dirigente del SNTE, ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO se puso todo en juego, menos las cabezas de los funcionarios educativos.

Como en los bancos, se dio una especie de pre aprobación a los puntos de la agenda del SNTE, siempre y cuando no existieran temas con la cartera vencida.

ARNULFO lo entendió, se decidió el regreso a clases. Al terminar la reunión de todos los asistentes, el único que salió con una mueca en su rostro fue el líder del SNTE, pero dicen que fue una sonrisa fingida, lo hicieron entender que hay puntos innegociables.

En este momento ya arrancó la mesa de negociaciones, ARNULFO reconoció cuando le preguntaron en específico por la suerte de una de las funcionarias de la SET, que solamente al gobernador AMÉRICO le correspondía su nombramiento o su cese, por lo que no insistirían sobre el tema.

Claro, el mensaje de ARNULFO no gusto, pero hay momentos que debe uno dejar de acelerar, es mejor el freno de motor, fue incomprendido por algunos maestros que no aceptaron su llamado de regreso a clases.

Ayer, se instaló la primera mesa de diálogo y negociación entre el SEP-SNTE-SET de acuerdo al acuerdo nacional con la participación de todas las partes involucradas.

ARNULFO en su mensaje pidió que todos colaboren en la búsqueda de soluciones en los 22 puntos del Pliego Petitorio.

Los funcionarios de la SET manifestaron su decisión de avanzar en la resolución de los problemas que se presenten y abatir parte del rezago acumulado de años atrás de manera abierta. En ese sentido, señalaron que actuarán con total transparencia generando un registro de cada uno de los casos para que estén debidamente relacionados y soportados documentalmente.

Al menos se sintió cordialidad en la mesa de negociaciones, otra vez con las sonrisas fingidas de ARNULFO, quien ayer rechazó recibir dinero a cambio de abandonar el movimiento.

La mesa de negociaciones inicia en medio de falsedades y malas caras, en ocasiones el cinismo es el mejor compañero entre aquellos que se odian, pero se necesitan. Claro, el desgaste del movimiento fue demasiado, que será necesario de nuevos puentes de comunicación.

Le faltan horas al día para ver a ARNULFO y LUCÍA AIME CASTILLO PASTOR cantando la de “Amores fingidos”.

En tanto, la UAT y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente buscan crear programas educativos para formar expertos en impuestos y derechos de los contribuyentes. Esto ayudará a construir una “cultura contributiva” más fuerte y transparente en el país.

Este tema importante se dio en el Centro Universitario Sur de la UAT, en medio de los festejos del 73 aniversario de la universidad.

El rector de la UAT, GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, y el procurador de la defensa del contribuyente, ARMANDO OCAMPO ZAMBRANO, firmaron este convenio especial.

Ahora los estudiantes de la UAT ahora tendrán la oportunidad de hacer su servicio social y prácticas profesionales en PRODECON.

