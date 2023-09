Multas por Desperdiciar Agua en Altamira; Piden a Industrias Racionar

Por las crisis de agua, en Altamira aplicarán multas hasta de 10 mil pesos a quien la desperdicie y a las industrias le solicitaron racionar.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez descartó los tandeos, pero que el municipio dejó de regar jardines y camellones como medida de ahorro.

“Como municipio dejamos de regar jardines, camellones porque no está lloviendo y nos está creando problemas graves en todo el estado”, declaró tras sostener una reunión con vecinos de la colonia Las Fuentes.

Conminó a la población para que cuide el agua, “se está agotando, cada vez es más complicado potabilizar y necesitamos hacer conciencia”.

“Ahorita deberíamos andar en 160 milímetros de agua, andamos en 47 milímetros, muy por debajo de lo que debería tener septiembre que es el mes más captador de agua y no está lloviendo”.

Sobre la posibilidad de solicitarle a las empresas que disminuyan el uso de agua, la solicitud será que la racionen.

“También vamos a pedir que no esté lavando coches en la calle, podemos lograr multas si vemos tirando agua y me he detenido porque me encuentro con gente regando las calles”.

Armando Martínez Manríquez, agregó que una de las medidas que actualmente se aplica es el reforzamiento del desazolve en las bocatomas, pero que también se requiere del apoyo de la ciudadanía.

“Queremos tomar las medidas preventivas para no tener problemas con el abasto de agua, estamos reforzando las bocatomas. No estamos previendo tandeos, son multas caras, entre tres y 10 mil pesos”.

