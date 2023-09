¿Qué onda perdido?

A unos meses de que termine su periodo como Senador de la República, estuvo en Tampico, Ismael García Cabeza de Vaca, lamentablemente se perdió durante más de 5 años.

Se la pasó siendo la sombra de su brother, el ex Gobernador, fue uno de los hermanitos incómodos, y nunca logró despegar su carrera política.

Su “corta” carrera política, que tiene gracias a su hermano, está llena de baches, tropiezos y derrotas, no logró agarrarle la onda a este pex de la política, por eso hoy nadie lo conoce.

Fue regidor, de su natal Reynosa, en el 2015, después, siendo Francisco García Cabeza de Vaca, mandatario en funciones, se le ocurrió a Ismael ser Diputado Federal, y eso le molestó mucho al panismo.

Pues. ni estaba ni se veía bien, que uno de los hermanos del Gobernador estuviera adueñándose de cargos públicos, a los que tenía más derecho otra gente con décadas en las filas del PAN.

Más, por que de ese momento era muy clara la intención de que fuera el candidato a Gobernador, se nota que ISMAEL soñaba con que su “bro” le entregara la estafeta de jefe estatal.

Y eso le desagradó a mucha raza panucha, pues iba totalmente fuera de sus ideales y sus principios, por eso la raza le mostró su molestia rechazo en las urnas y le dieron una arrastrada en las urnas, ocasionando su derrota.

La neta, era ilógico que siendo el hermano del Gobernador, hubiera perdido, pero el mensaje de los panistas era muy claro: NO LO QUERÍAN VER DE GOBERNADOR DE TAMAULIPAS.

Pero, no lo entendió, y siguió haciendo travesuras y metiéndole la pata a varios, se convirtió en el “hermano incómodo” y hacía valer su poder para poder hacer negocios y tranzas a costillas del presupuesto.Y de esto hay muchas situaciones que se encuentran en manos de la Contraloría, pero que no se ha hecho nada.

Ismael se convirtió en un problema para el anterior Gobierno del estado, pues con la persona que se llegaba a pelear le hacía la vida de cuadritos y le cerraba las puertas del Gobierno del estado.

Ismael se la pasó haciendo más enemigos que amigos, por eso es que nadie lo quiere y todo mundo busca, ahora, cobrarse todo lo que les hizo.

Ha sido protagonista de muchos pleitos políticos y uno que otro escándalo, como el del pasado 25 de septiembre del 2018, donde lo cacharon y exhibieron con mensajes misóginos, esto se viralizó y no tuvo más remedio que publicar una disculpa pública en redes sociales.

Nuevamente, los azules, le dieron una cachetada con guante blanco, al hacerlo perder en las urnas para Senador de la República, y entró como legislador perdedor a la cámara alta.

Prácticamente, desde que llegó como Senador, ya no regresó a las colonias, un tiempo montó una simulación de oficina de Gestoría, allá frente al Aeropuerto, la cual después desmanteló.

Yo creo que , ayer, le quedó muy claro que en Tampico NADIE lo quiere y que existe un rechazo generalizado para buscar nuevamente llegar al Senado.

A muchos les dio risa que dentro de su “Speach” trajera el tema de la unidad, cuando él ha sido uno de los principales actores políticos que se la han pasado dividiendo al partido.

No le daría vergüenza a Karla Mar, Pedro Zaleta, Carlos Toral, Ángel Covarrubias ( el Diputado local defensor de los borrachos) entre uno que otro cartucho quemado con que se reunió, tomarse una foto y

subirla al Face.

En el municipio porteño lo vieron realizando algunas VISITAS de cortesía a ex alcaldes, buscando negociar su apoyo.

A ISMAELO se le acabó el power, ya no tiene nada para poder presionar o convencer a la gente de que lo apoyen.

Y el PAN tiene mejores cartas, con todas las posibilidades de ganar en las próximas elecciones del 2024.

Este cuate nunca trabajó para traer recursos a Tamaulipas, nunca regresó a las colonias, además todo mundo sabe que fue un “dolor de cabeza” durante el pasado sexenio.

Ismael García Cabeza de Vaca, hoy sólo vive el declive de su crónica del poder.

En el municipio porteño lo detestan por todo lo mal que se ha portado con muchos líderes políticos.

Se quedó sólo y con su soberbia.

AMLO INVITA A BIDEN A ALTAMIRA

Nuevamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Joe Biden a visitar el municipio de Altamira, para que conozca sus bondades para invertir.

Para que conozca la planta de Licuefacción que se construye en este municipio, que se ubica en la zona sur de Tamaulipas.

Ya van dos veces que se le hace la invitación al Presidente de los Estados Unidos de América.

POR MARIO ALBERTO PRIETO