Entérate de todos los detalle sobre los EMBARAZOS FANTASMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Una mujer acudió a una clínica particular, ubicada en la Ciudad de México, para dar a luz. Sin embargo, tras la labor de parto le negaron la existencia de sus bebés.

De acuerdo con las declaraciones emitidas, la madre (con 37 semanas de embarazo) comenzó a sentir las contracciones, por lo que se dirigió al servicio médico en el cual había dado seguimiento a su embarazo. Una vez en el lugar le informaron que sería sometida a una cesárea.

Tras haber concluido con el procedimiento, los médicos se acercaron al padre y le informaron que supuestamente no se trataba de un embarazo si no de dos tumores en el útero de su esposa, a la par, le aseguraron que los síntomas y demás condiciones que presentó la mujer a lo largo nueve meses habrían sido resultado de un embarazo fantasma, también conocido como psicológico o pseudociesis.

Ante las irregularidades y poca claridad en el caso, los padres procedieron a hacer una denuncia en el Ministerio Público, ya que sospechan que el servicio médico habría robado a sus bebés. Actualmente los dos recién nacidos ya son buscados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad (FGJ-CdMx).

¿Qué es el embarazo fantasma?

De acuerdo con el reporte de caso Pseudocyesis Versus Delusion of Pregnancy: Differential

Diagnoses to be Kept in Mind, la pseudociesis, embarazo falso o fantasma, es un trastorno somático en el que se presentan todos los signos y síntomas que tendría una persona que está esperando un bebé, sin embargo, no hay presencia de feto dentro del útero.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que, de cada 22 mil embarazos, al menos uno es pseudociesis.

El embarazo psicológico suele estar asociado a bajos niveles de dopamina

Esta condición se ha asociado principalmente con déficits de dopamina, neurotransmisor que juega un papel crucial en el sistema nervioso central, según señala The Journal for Nurse Practitioners.

Y es que, entre sus diversas funciones, se encuentra la de inhibir algunas hormonas y los niveles de prolactina. Cuando hay un déficit de dopamina, puede haber un aumento en las mismas, lo que a su vez puede llevar a una serie de síntomas como ciclos menstruales irregulares, ausencia de menstruación y producción de leche.

“Los déficits de dopamina se observan con frecuencia en el embarazo falso, por lo que no es sorprendente que la depresión, la ansiedad o la angustia emocional sean características distintivas de las pacientes que padecen esta afección”, señala un artículo publicado por la especialista Stephanie J. Campos.

¿Quiénes corren el riesgo de padecer esta afección?

De acuerdo con estudios, las mujeres de nivel socioeconómico más bajo, con acceso limitado a atención médica, “que se sienten sometidas a un estrés importante para concebir” e incluso aquellas que tienen una pareja abusiva, son las que corren más riesgo de padecer este trastorno.

“El embarazo fantasma suele desencadenarse por una angustia grave relacionada con la maternidad, ya sea que este asociada a un aborto espontáneo reciente, la pérdida de un bebé o un miedo extremo al embarazo” , se lee en el artículo Pseudocyesi publicado en 2016.

Cabe señalar que este mismo documento indica que el 80% de las mujeres que fueron identificadas con este trastorno se encontraban casadas y tenían entre 20 y 44 años de edad.

Vigilancia prenatal y seguimiento médico son claves para detectar el embarazo fantasma| Especial

¿Qué características tiene?

Cabe destacar que las mujeres con un acceso limitado o nulo a un servicio de salud no solo pueden continuar con su “embarazo” sin sospechas, sino que incluso pueden llegar al “parto”, ya que muchos de los síntomas suelen mantenerse más allá de los 9 meses. Esta es la lista de algunos de ellos:

•Amenorrea (la mujer deja de menstruar)

•Cambios de apetito

•Náuseas

•Aumento de peso

•Sensación de movimiento fetal

•Aumento y/o secreción mamaria

•Dolor de parto

•Cambio de postura/ “caminar como embarazada”

•Inflamación y abultamiento del abdomen

The Journal of Nurse Practitioners, señala que un elemento que ayuda a detectar un falso embarazo es el abdomen: en los casos verdaderos este se modifica conforme a la posición del feto, en los falsos la panza suele verse redonda y uniforme.

Otra pista para verificarlo es con el tacto, ya que en una pseudociesis el abdomen se siente gomoso y tenso, además, con percusión se escucha como si el interior estuviera hueco.

Por otro lado, en un embarazo real, no solo el abdomen se agranda sino también el útero, además, las partes fetales son palpables. Sin embargo, la manera más confiable para confirmar esta condición es que, alrededor de la sexta semana de gestación, se debería visualizar un embrión mediante ecografía.

Cabe destacar que hay condiciones patológicas que pueden llegar derivar en una pseudociesis errónea, ya sea por presencia de tumores, mola hidatiforme, quistes ováricos, fibromas uterinos, ascitis o retención urinaria. Sin embargo, estos pueden ser detectados de manera oportuna por los médicos y un adecuado seguimiento.

Con información de MILENIO