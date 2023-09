VIDEO: Se desata balacera en la Feria Estatal de Oklahoma

CIUDAD DE MÉXICO.- Momentos de pánico vivieron los asistentes a la Feria Estatal de Oklahoma la noche de este sábado 23 de septiembre de 2023 cuando se registró un tiroteo, en el sitio había decenas de personas, familias enteras aprovecharon el fin de semana para disfrutar, sin imaginar que las balas interrumpirían su diversión transformando en caos el momento de esparcimiento.

De acuerdo con KOCO-TV (afiliada a ABC) la policía dio a conocer que un menor está bajo custodia, las autoridades informaron que hubo un incidente relacionado con pandillas en el recinto, el cual dejó un saldo de una persona herida. En el sitio se registró una fuerte movilización policiaca, incluso helicópteros sobrevolaron el lugar para buscar a los responsables.

El lugar fue evacuado y los edificios cerrados aumentando el caos que se vivía, pues había gente corriendo tratando de ponerse a salvo y escapar, mientras policías con sus armas en las manos corren en sentido contrario para controlar la situación.

Jeff Cooper, teniente de la policía de Oklahoma City, dijo que el tiroteo fue un incidente aislado y no había una situación de tirador activo. Sobre la víctima del disparo informó que fue trasladada a un hospital local en condición crítica.

Fuerte movilización policiaca tras tiroteo en feria de Oklahoma

Numerosas autoridades y agencias estadounidenses arribaron a la Feria Estatal de Oklahoma tras el tiroteo, algunos ayudaron a evacuar el lugar, pues al momento del desalojo la policía consideró el hecho como una situación activa y pidió que todos salieran. Las personas presentes tomaron videos de lo ocurrido, en ellos se puede ver a los uniformados y sus unidades en el sitio, mientras se siguen escuchando algunos gritos de personas aterrorizadas que no comprendían lo que ocurría.

OK County Sheriff’s Mounted Patrol Unit leaving the fairgrounds hours after the shooting. @OKCFOX pic.twitter.com/24I8BkGFgv

— Victor Park (@VictorParkNews) September 24, 2023