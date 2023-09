Mesero dice que lo despidieron por hablar mal de Ángela Aguilar

El mes pasado, un video se hizo viral luego de que una persona exhibiera la propina que dejó Angela Aguilar y su familia tras ser atendido en un restaurante en Texas, en los Estados Unidos.

Tras aquel hecho, un usuario en TikTok que se presenta como @mayasvlogs502 denunció que por haber hecho público aquel material, el restaurante lo corrió, pues aseguró él fue la persona que atendió a la familia aquella ocasión.

En el material, el exmesero aseguró que no estaba de acuerdo que lo hayan despedido por haber exhibido a la familia de la intérprete, pues aseguró que no dijo mentiras sobre la propina tan baja que a su consideración dejó la familia.

Si hubiera echado una mentira tendrían razón, pero no es mentira. Tengo el video original, tengo las fotos del recibo de cuánto dejaron de propina que fueron 20 dólares, entonces me despidieron solo por eso”, externó un tanto molesto.

En este contexto, el joven refirió que su salida del lugar de trabajo se debió a que la dinastía Aguilar o el mánager de ellos se quejó tras los acontecimientos sin darle a él una mayor explicación sobre el porqué del despido.

No es justo, quiero que me ayuden a compartir en redes porque no es justo que te corran que es algo que es verdad. Estoy molesto, me despidieron porque supuestamente la familia o el mánager se quejaron, de que los difame”, detalló el joven.

Ante este video, usuarios de la plataformas digitales pusieron en entredicho que la persona haya perdido su trabajo y por el contrario algunos otros señalaron que lo único que busca es hacerse fama a costilla de Angela Aguilar y su familia.

