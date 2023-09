Recuerdan a estudiantes de Ayotzinapa

TAMPICO, TAM.- A 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el activista Gerónimo Pérez García se plantó en la Plaza de Armas de Tampico para solidarizarse con las familias.

Acompañado de su familia, arribaron al corazón de la ciudad y colocó algunas lonas para visibilizar su apoyo, pues considera que estas personas han vivido tiempos muy complicados.

Comentó que al realizar este tipo de actividades es para solidarizarse con los familiares quienes llevan años esperando información sobre sus hijos.

“Primero, es responder a la solidaridad a la que convocan los padres de los 43 desaparecidos; segundo, hacer conciencia en la sociedad Tampiqueña, está tan dañada que la sociedad no se manifiesta, no señala, no denuncia”.

Asimismo, consideró necesario la unión de la sociedad para pelear por la libertad y evitar que el gobierno atropelle los derechos humanos.

“Nosotros creemos que debemos salir, manifestarnos, denunciar, eso es más que nada”.

En una de las lonas que presentaba se podía leer la leyenda de “Ni perdón ni olvido”, recordando los eventos que ocurrieron en 2014.

POR JAVIER CORTÉS