Estoy listo para vencer a Charlo por nocaut: Canelo

Saúl Canelo Álvarez volverá a la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, para enfrentarse a Jermell Charlo en las 168 libras, combate que ha generado altas expectativas, luego de que el estadounidense asegurara que vencerá al pugilista mexicano.

Sin embargo, el boxeador jalisciense no se intimidó ante las declaraciones de su oponente y en entrevista con ESPN, dejó en claro que buscará vencer a Charlo por la vía del cloroformo.

“Sí, sí está Canelo Álvarez para ganar por nocaut, hice una gran preparación me siento muy bien físicamente, sin ninguna lesión, que es lo más importante para tu confianza arriba del cuadrilátero y sí, estoy para un nocaut”, mencionó.

“Desde la preparación de Caleb Plant no me sentía tan bien, desde ahí ya no me sentía cómodo”, reconoció.

En esa misma línea, el Canelo aseguró sentirse motivado por enfrentar a Charlo, pues el estadounidense ha sido uno de los boxeadores que siempre lo ha retado.

“Me siento muy motivado, muy contento porque él (Charlo) es uno de los peleadores que nunca ha creado en mis habilidades y que siempre me ha estado retando. Entonces me siento muy contento de estar a punto de demostrarle mis habilidades”, sentenció.

