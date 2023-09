Te explicamos algunas formas de cómo puedes protegerte de fraudes bancarios

MÉXICO.- La Asociación de Bancos de México (ABM) a través de la red social Facebook, dio a conocer las diferentes maneras en que los usuarios de tarjetas de crédito y débito pueden protegerse de los fraudes bancarios.

“A través de cualquiera de los canales de interacción con la institución bancaria (internet, aplicaciones, sucursales o cajeros automáticos), los depredadores están viendo cómo pueden acceder al dinero de los clientes y para ello usan diferentes técnicas”, explicó David Herrerías, Integrante del Grupo de Trabajo de Prevención de Fraudes de la ABM.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, se tienen identificados 3 riesgos de ingeniería social, los cuales son los más utilizados por los defraudadores.

“El Phising que tiene que ver con la pesca de contraseñas, donde se reciben correos electrónicos fraudulentos, mientras que el Smishing son mensajes de texto SMS que recibe el usuario y más recientemente surgió el método más usado en los últimos meses es el Vishisng que son llamadas fraudulentas para engañar al cliente”, aseguró David Herrerías.

Expuso que a través de estos métodos de fraude se busca tener acceso al dinero del cliente, por lo que intentan engañar al usuario de diferentes maneras como: verificación de una transacción sospechosa y solicitar información personal que ya tiene el banco.

Destacó que los empleados de las instituciones bancarias jamás pedirán la información personal de los clientes porque ya se cuenta con ella.

“Hay otros métodos más complicados que se denominan Pharming y hay diferentes variedades como el malware, que son softwares o programas maliciosos, otro método conocido por los depredadores es Man in the Middle, que funciona a través de ligas de Internet, mensajes de texto o correo electrónicos que al hacer clic se siembra un virus en el dispositivo del usuario para acceder a la información, mientras que el Man in the Browser utiliza los mismos mecanismos para hacer un enrutamiento a páginas parecidas a las que utiliza el usuario y lograr engañarlo”, explicó Herrerías Corzo.

El integrante del Grupo de Trabajo de Prevención de Fraudes de la ABM, detalló que las personas que se dedican a robar información de los usuarios de tarjetas de débito o crédito utilizan también métodos como: sim swap, fraude contactless, inteligencia artificial, robo de identidad, tarjeta limpia, keyloggers, alteración de terminales de punto de venta, fraude sintético, dispositivos en ATMs y business eMail.

La Asociación de Bancos de México, resaltó que es necesario para evitar las estafas de los depredadores que no se proporcione información sensible, contar con antivirus, activar el servicio de notificaciones, no dar clic a ligas de correos sospechosos, al navegar en Internet verificar que las páginas sean seguras, solicitar más formas de verificación en métodos de pago y al acudir a cajeros no aceptar ayuda de nadie.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO