VIDEO. Joven llora por que su nuevo iPhone 15 se descarga rápido

CIUDAD DE MÉXICO.- Las redes sociales se han vuelto un buzón de quejas en el que muchos internautas llegan a desahogarse, sin embargo, no siempre obtienen el apoyo que ellos esperan. En esta ocasión, una joven recibió un sinfín de críticas tras compartir un video llorando porque a su nuevo iPhone le dura poco la carga de su batería.

El clip fue compartido por la usuario @byhermoss, en TikTok, pero fue republicado en X, antes Twitter, por @magicoartigas.

De acuerdo con @byhermoss, tuvo que comprar un nuevo iPhone, pues el que tenía comenzaba a tener fallos y se supone que una nueva versión sería mejor, pero se llevó una gran decepción al notar que su batería duraba mucho menos, además comenta que se reportó esta situación a Apple, pero no tuvo una respuesta positiva.

“Sabes que a los iPhone les está yendo mal, algunos están yendo horrible, al mio simplemente pues la batería no le dura. Como me está dando problemas he venido a Apple a decir que… que rabia… llego y hablo con una mujer”, comenzó explicando la joven, quien ya comenzaba a derramar unas lágrimas.

Continúo diciendo que les explicó la situación a los trabajadores de Apple, pero ellos no le dieron ninguna solución más que regresarle su dinero: “No lo quiero devolver, no quiero el dinero, quiero el móvil”, insistió la joven.

“Me está angustiado el hecho de que gasté mucho dinero en un móvil que a mi amigo le va bien y justo a mi me va mal, tienes que venir a decir que la única solución es que te de el móvil y me des el dinero, que no puedes hacer nada… jolines…”, dijo ya en llanto.

La joven señaló que ella insistió en que no quería ningún reembolso por el dispositivo, sino que buscaba una solución, pero el técnico de Apple no le daba la respuesta que esperaba; el video que dura poco más de 4 minutos generó una ola de críticas en su contra, pues internautas aseguran que estaba siendo “ridícula” al ponerse así por una situación tan insignificante.

En los comentarios de la publicación se pueden leer en sinfín de reacciones; cabe señalar que @byhermoss eliminó el video por la serie de críticas que hubo en su contra.

De esta no me recupero pic.twitter.com/sMuXp062h5 — Alergiker Casillas (@magicoartigas) September 27, 2023



“Y luego hay niños africanos quejándose por que pasan hambre. Les pondría este vídeo para que viesen que hay gente que sí que lo pasa mal de verdad.”

“Una mujer adulta llorando en su coche porque no le dura la batería del móvil. Y está tan segura de su drama que lo difunde en redes sociales. La burbuja en la que viven muchos es preocupante”

“Le deseo lo mejor, es muy duro tener que vivir algo así”

“La burbuja en la que viven algunos es muy peligrosa…”

“Que clase generación está dios mío. Por dios”

“Problemas del primer mundo”

“Es triste, pero las personas no saben valorar lo realmente importante. Es sólo un móvil”, son algunos de los comentarios.

Con información de MILENIO