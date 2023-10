FOTOS: Yalitza Aparicio irradia belleza en la playa

MÉXICO.- El verano llegó a su fin, pero los viajes a la playa no han acabado y así nos lo demostró recientemente la bella Yalitza Aparicio, quien desde su cuenta oficial compartió una nueva sesión de fotos derrochando belleza y glamur con un look de impacto. Pues tal y como nos tiene acostumbrados desde su salto a la fama tras el éxito de la película “Roma”, se ha consolidado como un referente de la moda y del estilo entre mujeres de todas las edades.

Y en su última aparición en Instagram, la famosa de 29 años sorprendió con una cátedra de estilo al llevar un elegante y moderno vestido satinado en color lila, una prenda que por sí sola brilla gracias a la confección lencera que es la obsesión dentro del mundo de la moda. Sin embargo, para darle un toque mucho más cautivador, la actriz también apostó por un escote profundo en la espalda con el que cautivó como nunca.

Yalitza Aparicio en Instagram: luce un elegante vestido lila con escote de impacto La actriz mexicana Yalitza Aparicio ha cautivado al mundo de la moda con su estilo único y su elegancia. Esto se ha visto reflejado en los diferentes looks que ha llevado en los eventos en los que ha participado, desde looks casuales hasta los más elegantes. Uno de los looks más memorables fue el que llevó en la alfombra roja de los premios Oscar 2019, donde lució un vestido de terciopelo negro con una falda de tul, aunque fue el que llevó este fin de semana el que más dio de qué hablar. Como adelantábamos, fue por medio de la plataforma de Meta donde la también modelo de firmas de lujo compartió una radiante sesión de fotos desde la playa y con un naranja atardecer, mejor conocido como la “golden hour”, para resaltar su belleza. De esta manera su outfit entero cautivó dentro del mundo del espectáculo, ya que algunas famosas le reiteraron lo icónica que es Aparicio.

El look con el que Yalitza brilló como nunca es un bonito vestido satinado en color lila, un tono que no sólo sigue las tendencias del otoño, sino que también ayuda a resaltar las pieles morenas. Cabe destacar que el efecto brillante de la tela le da un toque extra elegante y glamuroso a la imagen entera, y es por ello que el look de la actriz es magnífico para toda ocasión como bodas, graduaciones o cenas a la luz de la luna.

Lo que más llamó la atención del atuendo de Yalitza fue que para acompañar un cuello halter extra chic, apostó por un escote profundo en toda la espalda con el que se coronó como la mexicana más trendy y mejor vestida. Por otro lado, confirmó que en una escapada a la playa no pueden faltar las prendas con las cuales dejar a la vista la figura.

Yalitza Aparicio se suma a la tendencia de los vestidos cut out

Por si fuera poco todo lo ya señalado, Yalitza Aparicio también llegó para demostrar que en el otoño seguirá presente la fiebre por los vestidos cut out, pues en la zona del abdomen también se aprecian unos escotes que dejan ver un look mucho más radiante, moderno y sexy. En cuanto a la falda, una caída holgada y larga marcan la tendencia playera más trendy del momento.

De acuerdo con su cátedra de moda, para terminar de imponer belleza no puede faltar un maquillaje discreto, pero que resalte las facciones y la mirada, una apuesta que siguen muchas celebridades. Asimismo, la actriz no dudó en lucir una melena con ondas suaves para darle mucho volumen y movimiento a la cabellera, dos detalles indispensables si se habla de un destino tropical como desde el que posó hace unos días.

Yalitza Aparicio en Instagram, así impuso moda desde la playa

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO