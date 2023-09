Jueces y ministros deben ser electos: Sheinbaum

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Durante un acto masivo celebrado en el recinto ferial de Tampico, Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que debe cambiarse la constitución para que los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación sean electos por el pueblo de México.

Señaló que el judicial es el único de los tres poderes que no ha cambiado.

La coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación expresó lo anterior durante la firma del acuerdo de unidad para la transformación en Tamaulipas, en la que estuvo acompañada de Mario Delgado, presidente nacional de MORENA y de Gerardo Fernández Noroña.

“Nosotros tenemos una tarea histórica que es profundizar la transformación, el presidente nos lo dice todas las mañanas en las mañaneras, ya cambió el poder ejecutivo, en México que es una democracia representativa hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ya cambió el ejecutivo, ya cambió el legislativo pero lo que no ha cambiado es el poder judicial y nosotros queremos que los jueces y los ministros de la Suprema Corte de Justicia representen al pueblo de México”, indicó.

“Y qué queremos, cambiar la constitución para que sean votados por el pueblo de México, que no representen el interés de uno, el interés de otro, no, que ya no representen al pasado de corrupción y privilegios, queremos que el poder judicial haga justicia, eso es lo que queremos”, mencionó.

Señaló que en su pasada visita a esta zona, dijo que buscaba dos cosas, la primera darle continuidad a la labor del presidente de la República y no fallarle al pueblo de México.

La segunda era que es tiempo de mujeres, mujeres transformadoras.

Dijo que al quedar atrás la encuesta que la llevó a ser coordinadora, ahora toca a todos estar juntos para caminar de la mano para darle continuidad a la transformación.

“La segunda tarea es organizarnos, crear comités de defensa de la cuarta transformación en cada cuadra, en cada calle, en cada colonia, en cada zona rural, en cada fábrica, organizarnos todos para que no haya un paso atrás en la transformación”, explicó.

Dijo que para crear los comités deberán integrarse grupos de personas a fin de lograr esa continuidad.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón