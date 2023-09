Madre le pide a su hijo de 22 años dinero para la gasolina; se lo niega y ella llora

MÉXICO.- Ser madre es una labor que a menudo implica sacrificios y esfuerzos inquebrantables para brindar lo mejor a los hijos. Sin embargo, a veces, los hijos no corresponden con la misma dedicación y apoyo. Una madre llamada Mariposa Azul recurrió a TikTok para compartir su dolorosa experiencia con su hijo de 22 años, quien se negó a ayudarla con los gastos de gasolina.

Mariposa Azul, quien se convirtió en madre a los 17 años, decidió compartir su angustia en un video emotivo de TikTok. En el video, visiblemente conmovida y con lágrimas en los ojos, describió la difícil situación que enfrenta con su hijo.

Sin embargo, la respuesta de su hijo fue una negativa rotunda. “Le pido para la gasolina, él reniega y me lo da. ¿Está mal que le pida para la gasolina? Yo lo llevo y lo traigo del trabajo; él no quiere aprender a manejar, no quiere hacer nada”, lamentó Mariposa Azul entre lágrimas.

La madre relató que intentó hablar con su hijo para explorar otras opciones de transporte para llegar a su trabajo. Sin embargo, esta conversación desencadenó una fuerte discusión entre madre e hijo.

Finalmente, Mariposa Azul expresó su angustia y desesperación a sus seguidores de TikTok, especialmente a los padres, y les pidió consejos para manejar esta situación tan delicada.

“Me dio ciertos dólares y me dijo ‘ten, para que no chilles’. ¿Le pesa tanto? No pretendo que me llene el tanque del año, pero me hizo sentir mal y él dice que yo no le caigo bien. He intentado ser lo mejor que puedo como madre. Quiero saber cómo son sus hijos con ustedes”, concluyó Mariposa Azul.