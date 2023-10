Anuncian importante cambio en el trámite de VISA en México a partir de hoy

CIUDAD DE MÉXICO.- La Embajada de Estados Unidos en México ha informado que a partir del 1 de octubre trámite de la visa americana experimentará un cambio significativo, por lo que aquí te traemos la información que necesitas saber si estás por iniciar este proceso.

Las autoridades estadunidenses anunciaron que este cambio aplica para las tarifas de las visas de no inmigrante, que incluyen las de turista, estudiante y la de trabajo temporal.

Por lo que, si te encuentras por tramitar una visa de turista para viajar a la Unión Americana o comenzaste el trámite y todavía no agendas tu cita, es necesario que tengas en cuenta esta modificación.

Cambio a la visa americana que entra en vigor el 1 de octubre de 2023

La Embajada de Estados Unidos compartió que el pago de la tarifa de la visa tendrá una vigencia de un año para que se programe la entrevista con un oficial consular.

“A partir del 1 de octubre, las tarifas de las visas de no inmigrante volverán a tener vigencia de solamente 365 días. Si has pagado la tarifa antes del 1 de octubre de 2022, eso significa que esa tarifa ya no va a tener vigencia”, anunciaron autoridades de la embajada.

Por lo que, si pagaste la tarifa antes de octubre de 2022, tendrías hasta 30 de septiembre para ingresar en este sitio web, para programar una cita para la toma de datos biométricos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y la entrevista consular en la Embajada o consulado.

Pero si ya cuentas con una cita agendada con fecha asignada, ya no se tendría que hacer nada más, según lo informó la dependencia.

¡Buenas noticias! Para las personas que pagaron por su trámite y no pudieron programar una cita como resultado de la suspensión de las operaciones consulares de rutina. La validez de la tarifa de la visa se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021.

¡Buenas noticias! Para las personas que pagaron por su trámite y no pudieron programar una cita como resultado de la suspensión de las operaciones consulares de rutina. La validez de la tarifa de la visa se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021. pic.twitter.com/wlUUEBWTag — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) September 18, 2020



Así mismo, la Embajada de Estados Unidos en México compartió que para las personas que pagaron su trámite, pero no pudieron agendar la cita como resultado de la suspensión de las operaciones consulares de rutina, la validez de la tarifa de la visa será extendida hasta el 31 de diciembre de 2021.

¿Qué pasa si no doy uso el pago de la visa antes del 1 de octubre?

Si olvidas darle aplicar el pago que ya realizaste, a partir del 1 de octubre del 2023, quedará vencido y al momento que quieras agendar la cita en sistema lo impedirá.

En este caso será necesario que se vuelva a pagar la tarifa de procesamiento de la visa, bajo el mismo procedimiento antes aplicado.

Cabe recordar que la tarifa será mayor que la que se cubrió en 2022, ya que Estados Unidos subió los precios; en caso de que tu pago lo hayas hecho a partir del 1 de octubre de 2022, tendrás 365 días para agendar la cita.

La Embajada de Estados Unidos aclara que no importa la fecha asignada de la cita, que en algunos casos puede ser hasta 2025, pero lo que, si es esencial, es ocupar el pago de inmediato para evitar un gasto doble.

Con información de MILENIO