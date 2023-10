Crisis por fallas en aduana de Altamira

ALTAMIRA.- Los transportistas de la zona sur de Tamaulipas enfrentan retrasos de hasta 24 horas para acceder al Puerto de Altamira.

El principal obstáculo al que se enfrentan es que la ASIPONA no cuenta con personal suficiente para atender el área de la aduana y las fallas que registra el área de los rayos gamma y verificaciones exhaustivas y tardadas que retrasan el protocolo.

La Aduana, explica que apertura tarde y cierra temprano, no hay inversión para mejorar el área de carga y descarga y los accesos son inadecuados y con poco espacio para maniobrar.

Los transportistas compartieron con la ASIPONA , un pliego de solicitudes a la espera de que puedan resolverse a la brevedad.

La situación , coinciden que causa afectaciones a mil 500 transportistas-hombre-camión principalmente y poco más de 100 empresas relacionadas con el sector y afines al movimiento de carga.

Los operarios advierten pérdidas por unidad-día de entre 10 mil a 15 pesos. Eduardo Tijerina, Delegado del sur de Tamaulipas de la Confederación Nacional de Trabajadores de México (Conatram), informó que los retrasos tienen su origen en dos factores:falta de personal y fallas en Rayos Gamma.

Y agregó: “Parte fundamental de los retrasos de los ingresos y salidas para las terminales y del Puerto de Altamira principalmente, es las condiciones en que se encuentran los rayos gamma. Actualmente, no hay una compañía que les de mantenimiento y quienes los pueda reparar en el momento en que se requiera”, dijo.

El representante de los camioneros, compartió que es necesario que se eleve la categoría del Puerto de Altamira para poder contar con mejores aportaciones de la federación.

“La aduana está actualmente con una categoría de No 2 y realmente el servicio que estamos prestando, nosotros necesitamos es que sea de la categoría No1, porque, porque dependiendo de la categoría es como le invierte el gobierno federal, tanto de recursos como de personal”, explicó.

10 AÑOS SIN QUE SE RESUELVA

Leticia Sosa, empresaria transportista, compartió tras finalizar la marcha pacífica que suman cerca de 10 años con problemas que causan afectaciones a los transportistas que acceden al puerto de Altamira.

Y agregó: “La terminal del IPM no le invierte en infraestructura del montacargas para descargas y cargas, Los accesos son inadecuados para los fulls son muy difíciles de maniobrar”.

“Tenemos aproximadamente 10 años con esta problemática…requerimos que se amplíe el horario de la aduana, ya que están trabajando hasta las 4 de la tarde y abren si bien nos va a las 10 de la mañana y no a las 9 como lo estipula el reglamento de comercio exterior y cierran a las 4 cuando debería ser 8 y los sábados a la 1 cuando debería ser a las 4 “.

Los operadores, explicó que padecen desde antes de acceder al Puerto de Altamira y cuando acceden porque no hay infraestructura nio condiciones que les den soportan en su estancia.

“Los operadores entran al puerto donde no tienen alimentos, no tienen agua, no tienen sanitarios a donde recurrir y pasan horas y horas en la fila. Es correcto de 12 a 24 horas”.