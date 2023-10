“El victorense es amable, pero llegó gente de fuera”

VICTORIA.- El victorense Isaias Salas Morales está a punto de celebrar sus primeros 26 años como sacerdote y con orgullo relata grandes pasajes de su vida.

Son las cinco de la mañana del miércoles e Isaias abre los ojos, casi inmediatamente comienza su primera tarea del día, “Enviamos oraciones a muchos contactos, después tomamos agua, ponemos el café y a las 5:30 me tomo el café caminando al exterior del Santuario, todavía está oscuro”.

A las 6:50 en punto, se dirige a la sacristía para prepararse y celebrar la primera misa, “Eso es todos los días, esa misa ya la preparé desde un día antes”.

“Yo no le llamo trabajo, es mi vocación, es parte de mi vida, es un servicio, un dar, un compartir, el trabajo es una obligación, esto es vocación, Dios me llama a un servicio y trato de hacerlo”.

Recordó que “Yo creo firmemente que la vocación, religiosamente hablando, es un llamado, llama Dios. Yo tuve ese llamado, habría mucho que decir, pero yo descubrí por diferentes circunstancias que el llamado Dios me lo estaba haciendo, para que llevara una vida sacerdotal”.

El nacido el primero de Noviembre de 1968, reconoce que no tuvo proceso vocacional, pero participó un tiempo en el coro y en el ministerio de liturgia.

Cuando estudiaba en la Preparatoria Federalizada Uno, “Tenía dos compañeros muy apegados a la Iglesia y al escucharlos, me gustaba lo que decían, además conocí a un matrimonio dirigente de misiones y ahí comenzó todo, tuve experiencias de retiros espirituales donde se hablaba del sacerdocio y poco a poco fui entendiendo que era por ahí”.

Isaias comenzó a destacar en el seminario y terminó estudiando en la mejor escuela que un sacerdote pueda tener, “Dios puso los medios y desde muy joven me mandaron a Roma, Italia, fue en 1990, nos fuimos a estudiar teología y filosofía para sacerdocio, al llegar allá había temores e incertidumbres…”.

“…Te encuentras con obstáculos gigantes que crees que no vas a superar, para mi fue la cultura occidental, el grado de educación muy fuerte, el sistema educativo muy elevado, los idiomas, el latín, italiano e inglés, aparte hacia mucho frío, el trabajo, éramos muy jóvenes y la responsabilidad muy grande, no podíamos…”.

“…Muchas veces dije ‘no más’, lloraba y más, recuerdo perfectamente que en el seminario me encontraba llorando a un compañero, me decía que no podía, yo me hacía fuerte, pero andaba igual. Muchas veces me cuestionaba si en verdad era para esto”.