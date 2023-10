CIUDAD DE MÉXICO.- Tal parece que la polémica entre Galilea Montijo y Lili Brillanti está lejos de terminarse pues fue en año pasado (2022) cuando ex conductora de Venga la Alegría sacó a la luz los supuestos maltratos de los que fue víctima por parte de la tapatía cuando trabajaban juntas en “Vida TV”, uno de los programas más exitosos de los años 2000.

Ante esta situación, Galilea Montijo no se quedó callada y salió a defenderse y a dar a conocer su verdad, a poco más de un año de todo este escándalo, nuevamente Lilí Brilanti es cuestionada por su excompañera y aseguró que desde hace muchos años a diferencia de la tapatía, ella no tiene un proyecto importante, por lo que fue cuestionada si cree que fue vetada de la televisora de San Ángel por órdenes de la conductora de Hoy.

¿Lili Brillanti fue vetada por culpa de Galilea Montijo?

Luego que su nombre también apareciera en un polémico libro, Lili Brillanti platicó con los medios de comunicación, y dejó claro que ella no tiene nada qué ver en eso, además dio detalles de cómo era su relación con Cuauhtemoc Blanco, ex pareja de Galilea Montijo.

Ante esto, Brillanti recordó que Galilea Montijo y ella tuvieron muchos roces y que incluso tiene como demostrar que a diferencia de lo que dijo la conductora de Hoy ella nunca filtró información que salió en las revistas de hace algunos años.

Lili habló del por qué no ha tenido buenos trabajos

Por otra parte, Lili Brillanti quiso acabar con las especulaciones y aseguró que Galilea Montijo “ganó”, pues a diferencia de ella, la tapatía sí tiene un gran proyecto y un equipo que la respalda.

Estas declaraciones, provocaron la duda de los reporteros quienes cuestionaron a Brillanti si todo lo que sucedió habría sido el motivo que las puertas de proyectos importantes le fueran cerradas e incluso si el poder de Galilea Montijo pudo ser tan fuerte como para vetarla.

“a mí lo que me hace sentir y lo que le spuedo decir es que llevo muchos años sin un proyecto fuerte”…comentó Lilí Brillanti

La conductora nuevamente revivió su rivalidad con Galilea Montijo

¿Está vetada en el Programa Hoy?

Además de asegurar que hace mucho tiempo no tiene un proyecto fuerte, Brillanti reveló que tampoco fue bien recibida en

Hoy, y que incluso le retiraron la invitación en una ocasión.

Y es que, recordemos que Brillanti participó en un reality show de Televisa, en el que algunas de las parejas acudieron al Programa Hoy para darle promoción al proyecto, pero cuando era su turno, simplemente una noche antes le cancelaron el llamado.

“ llevo muchos años en los que, por ejemplo de inseparables que estuve con mi esposo tenía un llamado para ir un martes al programa (Hoy) y me lo cancelaron una noche antes, entonces, pregunten mejor a todos los que puedan responder esto”, recordó Brillanti

Por otra parte, la conductora oriunda de la capital mexicana aseguró que pese a que no ha tenido proyectos importantes como Galilea Montijo, poco a poco se ha abierto paso en la industria en diversas televisoras.

“Sí afecta por supuesto pero afortunadamente he podido ir y venir, ya estuve trabajando en Estados Unidos en Estrella TV…ya estuve en VLA, y ya estuve en Mty en Multimedios y en CDMX, gracias a Dios me he sabido buscar la vida, a lo mejor con piedras que no quisiera pero así he salido adelante, dignamente por mis propios medios, con mis propios alcances”, finalizó Lili Brillanti

Con información de Heraldo de México.