Claudia Sheinbaum se compromete a ponerle fin a los gasolinazos en México

MÉXICO.- Un aumento del salario mínimo y el fin a los gasolinazos en México fueron los compromisos que hizo la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, ante los nayaritas. En el Auditorio Amado Nervo, en Tepic, también planteó frenar el alza en la tarifa de la luz.

“Ahora es distinto, el salario aumentó y aquí me comprometo a que va a seguir aumentando el salario, se acabaron los gasolinazos y aquí me comprometo a que no va a haber más gasolinazos”.

“Que se acabó el incremento en la tarifa de la luz y que no va a haber más incrementos en la tarifa de la luz”, dijo ante miles de simpatizantes.

Claudia Sheinbaum planteó construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, que consiste en garantizar los derechos de los mexicanos y mexicanas.

“Mantener la honestidad, la dignidad, la soberanía, pero sobre todo no descansar hasta que cada mexicano y mexicana tengan la posibilidad de comer tres veces al día, de llevar a sus hijos a la escuela desde el preescolar hasta la universidad, de tener acceso a la salud”, dijo.

Así mismo, aprovechó la oportunidad para criticar el proyecto de la oposición, a la vez que destacó las diferencias que tienen entre sí.

“Aquellos del otro lado piensan en los privilegios, nosotros pensamos en los derechos del pueblo de México, esa esa la diferencia entre ellos y nosotros, la corrupción y la transformación, el odio y el amor, de eso se trata la transformación”, sostuvo.

Sociedad civil y políticos firman el Acuerdo por la Unidad de la Transformación

En el evento se firmó el Acuerdo por la Unidad de la Transformación, donde firmaron miembros de la sociedad civil, como el exfutbolista Ramón Ramírez y el basquetbolista Gustavo Ayón.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la gran fuerza del movimiento de Transformación es la unidad.

En la firma del acuerdo “Unidad por la Transformación” en Tepic, Nayarit, el dirigente morenista celebró que el movimiento continúa con la integración de personalidades distinguidas en todo el país. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, se comprometió a apoyar a Claudia Sheinbaum en el próximo proceso electoral.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO