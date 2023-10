Sobresaturado de ambulantes el centro de Victoria

VICTORIA, TAM.- El centro de Victoria tiene ya más de 10 años sobresaturado de vendedores ambulantes que solo empeoran la imagen de la capital tamaulipeca y también el libre tránsito de los que en ella habitan y acuden al primer cuadro de la ciudad a efectuar sus compras.

Además muchos son comerciantes que no son de este municipio y otros ni de Tamaulipas, pero que se les sigue otorgando permisos a “diestra y siniestra” para instalarse sin medir las consecuencias del daño que hacen.

Y con la próxima temporada decembrina la situación seguramente se agravará más.

Paulino Cortez Ixtatla, líder de los comerciantes Fijos y Semifijos del centro de Victoria aceptó que dicha área de la capital de Tamaulipas ya está saturada y abona a diferentes problemáticas sociales.

Es por eso que hizo un llamado gobierno capitalino para que controlara el arribo masivo de estos puesteros que invadieron casi en su totalidad las principales calles del primer cuadro de la ciudad.

El líder comerciante señaló que todo se remonta a años anteriores, cuando se dejó crecer el ambulantaje sin control alguno y que hoy es un problema grave que a muchos daña.

Catalogó como “espantoso” lo que sucede en algunas vialidades principales del centro, advirtiendo que se debe de poner un alto urgente a todos los que llegan a vender diferentes artículos a esa zona capitalina.

Pidió que Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Victoria no dé más permisos a los solicitantes y que se efectúe una debido control en ese aspecto.

“Eso lo hemos pedido no solo en esta administración lo hemos pedido desde administraciones anteriores, no queremos que siga saturado el centro, está bien saturado y lleno de puestos”.

“Está realmente espantoso en las calles del 7, Bulevar, Hidalgo, en los alrededores del Mercado Argüelles”, dijo Cortez Ixtatla.

Y es que los principales afectados son los transeúntes, mismos que no pueden caminar por la banqueta y están obligados a irse por las calles peligrando a ser atropellados. “Sí, la petición la hacemos a las autoridades, porque son ellas las que expiden el permiso a cambio de un cobro, en ese sentido queremos de nueva cuenta pedirles que por favor ya no den más autorizaciones para instalarse en la zona centro en donde ya de por sí no se puede caminar la gente tiene que bajar a las calles en lugar de transitar por las banquetas”, finalizó.

POR ANTONIO H. MANDUJANO